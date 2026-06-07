RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vest
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Znanje imanje
12.00 Dnevnik
12.30 Za stolom sa Apostolom: Gost Ivica Dačić
13.35 Veterinarska misija
14.00 Sat
14.50 Vesti
15.05 Gastronomad
15.25 Kuhinja moga kraja
16.20 Vesti
16.30 Otmica, igrana serija
17.20 Superpotera, kviz
18.20 Sasvim prirodno
18.55 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Otmica, igrana serija
20.55 Ja volim Srbiju
22.15 Jeloustoun, serija
23.00 Dnevnik
23.20 Velika iluzija
00.10 Sat
00.55 Šarenica
02.40 Sasvim prirodno
03.05 Dnevnik 2
03.40 Kuhinja moga kraja
Najava
Za stolom sa Apostolom 12.30 RTS1
Prva emotivna ispovest posle hoda na ivici života i smrti. Kako se oseća od kada je vaskrsao? Zašto igra mnogo bolje tablić, nego poker? Kako se zamerio Miri Marković i zašto je Milošević smatrao da njegovom glatkom licu nedostaju ožiljci? Kako je postao tas na vagi svih proevropskih vlada od 5. oktobra? Šta je doturio Trampu u Njujorku?...
RTS2
06.30 Verski kalendar
06.40 Datum
06.45 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)
Amen adjes (Mi danas)
08.30 Slagalica
09.00 Obećaj da ćeš čuvati tajnu
09.15 Klesar Svit
09.35 Portreti epoha
10.00 E-TV
10.30 Građanin
11.00 Rodoslavci(na znakovnom jeziku)
11.30 Verski mozaik Srbije
12.15 Od zlata jabuka
12.45 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)
13.15 Romanipen
13.30 U susret snovima
13.55 Svetski – kao deca
14.30 Prevaspitani
14.45 Edu global
15.15 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno
15.50 TV teatar: Ciklus – Mesec srpskih savremenih drama: „Moja ti“
17.05 Svet na našim ramenima
18.05 Basket 3x3: World cup, polufinale 1, prenos
18.35 Basket 3x3: World cup, polufinale 2, prenos
19.15 Ana Bekuta – 40 godina sa vam
20.00 Basket 3x3: World cup, za treće mesto, prenos
20.35 Žene u sportu
21.10 Basket 3x3: World cup, finale , prenos
21.45 Volim klasiku
22.40 Na nišanu, serija
23.20 Posednik, film
01.10 E-play, promocija albuma „Diši duboko“
02.00 Svet na našim ramenima
02.55 Basket 3x3: World cup, polufinale 1 i 2,
03.55 Basket 3x3: World cup, za treće mesto
Najava
Posednik 23.20 RTS2
Tasja Vos je agent kompanije koja koristi tehnologiju moždanih implantata da uđe u tela drugih ljudi i primora ih da počine ubistvo u korist kompanije. Mada ima poseban dar za ovaj posao, sve što je doživela kod nje izaziva dramatične promene i u svom životu teško obuzdava nasilne porive i sećanja. Kako se mentalni napori pojačavaju, počinje da gubi kontrolu i nađe se zarobljena unutar uma čoveka koji je može uništiti. Uloge: Andrea Rajzboro, Kristofer Abot, Dženifer Džejson Li.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Premijera vikend specijal, emisija
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Premijera vikend specijal, emisija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Odbačena, igrana serija
21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić
23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou
Najava
Hit tvit 21.00 Pink
Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.
PRVA
05.55 Plodovi
06.55 Nećete verovati
07.30 Ekskluziv
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Galileo
12.45 Grand - specijal
14.45 Najbolji san, igrana serija
15.45 Najbolji san, igrana serija
16.45 MasterChef Srbija - specijal
18.00 Vesti, informativni prgram
18.55 Eksploziv
19.30 Ekskluziv - specijal
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Nikad nije kasno, muzički program
23.30 Na mestu zločina sa Mašanom
00.00 Radna akcija sa Tamarom
01.15 Nećete verovati
02.00 Eksploziv
02.30 Galielo
03.00 Na mestu zločina sa Mašanom
Najava
Galileo 12.00 Prva
Postoje ljudi koji vide svet onakav kakav jeste. I oni zbog kojih nastaju emisije poput Galileo! Ne propustite nove i neverovatne priče u nedelju u 12!
Koliko veliki može da bude tržni centar? U Kini su odlučili da ne traže odgovor — nego da obore rekord. U njemu možete da skijate, jašete konje, vozite se rolerkosterom i, ako ostane vremena, možda čak i nešto kupite. U Indoneziji potpuni kontrast - najuži hotel na svetu! Širina zgrade? Manja od tri metra. Pitanje je samo kako su uspeli da unutra smeste sve što jedan hotel treba da ima.
A u Meksiko Sitiju jedan mali štand sa takosima uradio je ono o čemu sanjaju najluksuzniji restorani sveta — osvojio Mišelinovu zvezdicu. Bez skupih vina. Bez rezervacija. Samo nekoliko kvadrata, roštilj i red mušterija koji se ne smanjuje. Nova epizoda Galilea donosi tri priče koje dokazuju da ponekad upravo najluđe ideje postaju najveći uspeh. Nedelja u 12! U međuvremenu, voditelj Ivan Tešanović vam poručuje da gledate u zvezde i budete radoznali.
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, igrana serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 Slatkara
10.00 Misija Šapa
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 Automoto šou
13.00 Štoperica, kviz
13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
14.30 Uzbuna
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Osvrt
17.00 Sa Žikom po Srbiji
18.00 Moje selo veselo
19.00 Crni Gruja, igrana serija
20.00 Teorije zavera
22.00 48 sati svadba
23.00 Ivanovi protiv Ivanovih
00.00 Ivanovi protiv Ivanovih, igrana serija
01.00 Hotel Balkan, igrana serija
Najava
Teorije zavera 20.00 B92
U novoj epizodi emisije "Teorije zavera" tema je – život Dragana Maleševića Tapija. Gosti Saše Borojevića su"Suzana Mančić, TV lice, Dejan Lučić, pisac, Marko Lopušina, novinar i publicista i Žarko Popović, bivši šef za krvne delikte PU Beograd.. Emisija "Teorije zavera" na programu televizije B92 je od 20.00.
STB
06.05 Predvideti nepredvidivo
07.10 Zdravlje i vi
09.05 Pravi jutarnji program
14.10 Moja polisa
15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević
16.05 Nepoznate priče prirode
16.35 TV Šopingmanija
17.20 Srcem kroz Srbiju
18.10 Focus radio
19.22 Intervju dana
19.45 TV Šopingmanija
20.10 Srbija radi Srbija se gradi
20.35 Besmrtne srpkinje
21.10 Muške priče
21.40 TV Šopingmanija
22.10 Biljana za Vas
23.25 Focus radio
Najava
Biljana za Vas 22.10 STB
Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.
RTV1
06.30 Verski nedeljnik
07.30 Bukvar pravoslavlja
08.00 Avanture Banetove Leteće gitare
08.25 Pitam se pitam
08.40 Deciklopedija: Pompeja
08.45 Preci a počeci
09.00 Filozof i ja
09.05 Ja sad znam a ti?
09.25 Iza poslednje tačke
09.40 Drugačiji razgovori o prirodi
10.00 Neprijateljska teritorija, igrani film
11.30 Povratak na selo
12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
12.05 Agromozaik
13.00 Dodati život godinama
14.00 Prijatelji zauvek
15.00 Nedeljom, zabavni program
16.00 Tri note
16.30 Čari ribolova
17.00 TV dnevnik
17.25 Svet oko nas
18.00 Grad bez pravila, igrana serija
18.45 TV šifonjer, dokumentarni program
19.00 Epizode, igrana serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Psetar, igrani film
21.45 Tv šifonjer, dokumentarni program
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.35 Sportska hronika
23.00 Grad bez pravila, igrana serija
23.41 Sve u isto vreme, igrani film
01.55 Psetar, igrani film
03.33 Prijatelji zauvek, zabavni program
Najava
Psetar 20.05 RTV1
Okarakterisan kao „urbani vestern“, radnja trilera Psetar odvija se u italijanskom predgrađu negde između velikog grada i divlje prirode. „Psetar“ je ime salona za ulepšavanje pasa, a ujedno i sinonim za glavnog lika koji doživljava preobražaj iz čoveka u životinju. Snimljen prema istinitoj priči koja se odvila pre 30 godina. Uloge: Marčello Fonte, Edoardo Peše, Nuncija Skjano.
RTV PANČEVO
06.35 Iz naših krajeva
07.00 Lepota slovačkog jezika
07.35 Bohemska rapsodija
08.00 Po vašem izboru
09.15 Agroinfo
10.10 Velikani
12.00 Lice nacije
13.10 Žene iz mog sokaka
13.55 Deca su ukras sveta
14.30 Uključenje u program TV Informera
17.00 Veze
18.00 Vrata do vrata, serija
18.35 Inforom
19.00 Velike vesti
19.35 Slovenci smo
21.00 U centru pažnje
21.30 Kroz vihor vremena
22.35 Vrata do vrata, igrana serija
Najava
Slovenci smo 19.35 Pančevo
Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.
Happy
05.50 Razbuđivanje
09.00 Bolja zemlja
10.00 Radio Happy
13.00 Ljubavne priče
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Novi život
23.00 Žena, igrana serija
23.45 Crvene ruže, serija
00.31 Porodične tajne, serija
01.12 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
02.03 1 na 1, kviz
02.33 Posle ručka
Najava
Bolja zemlja 09.00 Happy
Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...
SUPERSTAR
Naziv emisije 13.25 Superstar
06.55 Sumpor, domaća igrana serija
07.55 Sumpor, domaća igrana serija
08.55 Poslednji strelac, domaći film
10.30 U nindžinom gnezdu, igrani film
12.15 Progonjen, igrani film
14.10 Zmijske oči: Dži Aj Džo počeci, igrani film
16.15 Nindža ubica, film
18.05 Nindža 2:
Senka jecaja, film
19.55 Sumpor, igrana serija
21.00 Sumpor, igrana serija
22.10 Na tajnom zadatku, igrani film
00.10 Na tajnom zadatku 2, igrani film
Najava
Bolja zemlja 21.00 Superstar
Godine 1882. Jelena Ilka Marković pokušala je da ubije kralja Milana Obrenovića u Sabornoj crkvi. Uloge: Petar Strugar, Miloš Timotijević, Jana Ivanović...
Prva Plus
05.50 Hotel, serija
06.30 Radna akcija sa Tamarom
08.45 Andrija i Anđelka, serija
09.15 Radna akcija sa Tamarom
10.00 Reci 8
10.50 Hotel, serija
11.30 Andrija i Anđelka, serija
12.30 Tajna vinove loze, serija
17.05 Hotel, serija
18.00 Reci 8
18.45 Pogrešan čovek, serija
23.00 Iskvareni snovi, igrani film
01.10 Ubice mog oca 5, igrana serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Zabranjeno voće, serija
14.15 Metar moga sela - Nova sezona
14.45 Ceca šou
16.00 Balkanskom ulicom
17.30 Vesti
17.45 Podkast: Životna priča
18.40 Naj od naj - Nova sezona
19.00 Kad lišće pada, igrana serija
19.45 Šeherezada, igrana serija
23.00 Biseri
23.50 Čuvar, igrani film
UNA TV
09.55 Mali Budo, film
11.40 Očima deteta
12.00 Princeza, film
13.35 Matori džukci, igrani film
15.15 Žestoke devojke, film
17.15 Una intervju: Darko Bajić
18.30 Una dan
19.00 Štafeta: Ukusi koji (ne) dele region
19.30 Sutjeska, film
22.05 Šangajski vitezovi, film
00.10 Dan nezavisnosti: Nova pretnja, igrani film
02.05 Benši, film
HYPE TV
07.00 Mobil auto
07.55 Aviondžije, igrana serija
08.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
12.00 Male stvari - Tašana Korać i Vesna Jerković
13.00 Hype zvezde
16.30 Chit chat gost: Aleksandra Golijan
17.30 Mobil auto
18.30 Ko si kad ne gleda niko - gost: Darko Ivić
19.30 Alapače, serija
20.05 Hype zvezde
21.30 Nedelja, serija
22.30 Koja je ovo država, igrani film
00.40 Bos il’ hadžija, igrana serija
Cinemania
09.15 Legenda o Barniju Tomsonu, film
11.15 Klub avanturista, film
12.40 U drugo vreme, igrani film
14.10 Prestupna sezona, film
15.50 Tomazo, film
17.45 Odrasli početnici, film
19.20 Duboki san, igrani film
21.00 Fantastična Braća Bejker, igrani film
22.50 Smrt čoveka na Balkanu, film
00.10 Vežba čini majstora, film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav nedelje
14.10 Razumno
15.30 Tražim reč
17.10 Kadrovi vremena
17.30 Stav region Skoplje
19.00 Portal
19.30 Stav regiona Sarajevo
20.00 Kadrovi vremena
24 kitchen
12.00 David Skoko: Mesto za mene
13.00 Ostrvski zalogaji sa hebridskim pekarom
15.00 Džejmijeva letnja kuhinja
16.00 U kuhinji sa Primožem
17.00 Na Šerifin način
18.00 Pecite sa Akisom
18.30 Pecite sa Akisom
19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi
20.00 Adam i Po: Malezija u Australiji
Star Movies
05.35 Komšiluk u Los Anđelesu, serija
06.00 Komšiluk u Los Anđelesu, serija
06.20 Komšiluk u Los Anđelesu, igrana serija
06.40 Ples malog pingvina 2, film
08.45 Osmeh Mona Lize, igrani film
11.10 Noje, igrani film
14.05 Gospodar venčanja, film
16.15 Medved Jogi, igrani film
18.00 Bogati Riči, igrani film
20.00 Dobro došla u familiju, film
22.10 Otac, igrani film
Star Life
03.45 8 jednostavnih pravila
06.00 Ti i ja
06.25 Kako sam upoznala vašeg oca
06.45 Doktor Odisej 1
09.25 911
12.05 Začin za brak, igrani film
13.45 Ti i ja
14.20 8 jednostavnih pravila
17.05 Uvod u anatomiju
18.00 Uvod u anatomiju
20.00 Odjednom tata, igrani film
22.25 911
23.20 911
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