RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vest

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Znanje imanje

12.00 Dnevnik

12.30 Za stolom sa Apostolom: Gost Ivica Dačić

13.35 Veterinarska misija

14.00 Sat

14.50 Vesti

15.05 Gastronomad

15.25 Kuhinja moga kraja

16.20 Vesti

16.30 Otmica, igrana serija

17.20 Superpotera, kviz

18.20 Sasvim prirodno

18.55 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Otmica, igrana serija

20.55 Ja volim Srbiju

22.15 Jeloustoun, serija

23.00 Dnevnik

23.20 Velika iluzija

00.10 Sat

00.55 Šarenica

02.40 Sasvim prirodno

03.05 Dnevnik 2

03.40 Kuhinja moga kraja

Najava

Za stolom sa Apostolom 12.30 RTS1

Prva emotivna ispovest posle hoda na ivici života i smrti. Kako se oseća od kada je vaskrsao? Zašto igra mnogo bolje tablić, nego poker? Kako se zamerio Miri Marković i zašto je Milošević smatrao da njegovom glatkom licu nedostaju ožiljci? Kako je postao tas na vagi svih proevropskih vlada od 5. oktobra? Šta je doturio Trampu u Njujorku?...

RTS2

06.30 Verski kalendar

06.40 Datum

06.45 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)

Amen adjes (Mi danas)

08.30 Slagalica

09.00 Obećaj da ćeš čuvati tajnu

09.15 Klesar Svit

09.35 Portreti epoha

10.00 E-TV

10.30 Građanin

11.00 Rodoslavci(na znakovnom jeziku)

11.30 Verski mozaik Srbije

12.15 Od zlata jabuka

12.45 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)

13.15 Romanipen

13.30 U susret snovima

13.55 Svetski – kao deca

14.30 Prevaspitani

14.45 Edu global

15.15 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno

15.50 TV teatar: Ciklus – Mesec srpskih savremenih drama: „Moja ti“

17.05 Svet na našim ramenima

18.05 Basket 3x3: World cup, polufinale 1, prenos

18.35 Basket 3x3: World cup, polufinale 2, prenos

19.15 Ana Bekuta – 40 godina sa vam

20.00 Basket 3x3: World cup, za treće mesto, prenos

20.35 Žene u sportu

21.10 Basket 3x3: World cup, finale , prenos

21.45 Volim klasiku

22.40 Na nišanu, serija

23.20 Posednik, film

01.10 E-play, promocija albuma „Diši duboko“

02.00 Svet na našim ramenima

02.55 Basket 3x3: World cup, polufinale 1 i 2,

03.55 Basket 3x3: World cup, za treće mesto

Najava

Posednik 23.20 RTS2

Tasja Vos je agent kompanije koja koristi tehnologiju moždanih implantata da uđe u tela drugih ljudi i primora ih da počine ubistvo u korist kompanije. Mada ima poseban dar za ovaj posao, sve što je doživela kod nje izaziva dramatične promene i u svom životu teško obuzdava nasilne porive i sećanja. Kako se mentalni napori pojačavaju, počinje da gubi kontrolu i nađe se zarobljena unutar uma čoveka koji je može uništiti. Uloge: Andrea Rajzboro, Kristofer Abot, Dženifer Džejson Li.

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Premijera vikend specijal, emisija

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Premijera vikend specijal, emisija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Odbačena, igrana serija

21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić

23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou

Najava

Hit tvit 21.00 Pink

Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

PRVA

05.55 Plodovi

06.55 Nećete verovati

07.30 Ekskluziv

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Galileo

12.45 Grand - specijal

14.45 Najbolji san, igrana serija

15.45 Najbolji san, igrana serija

16.45 MasterChef Srbija - specijal

18.00 Vesti, informativni prgram

18.55 Eksploziv

19.30 Ekskluziv - specijal

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Nikad nije kasno, muzički program

23.30 Na mestu zločina sa Mašanom

00.00 Radna akcija sa Tamarom

01.15 Nećete verovati

02.00 Eksploziv

02.30 Galielo

03.00 Na mestu zločina sa Mašanom

Najava

Galileo 12.00 Prva

Postoje ljudi koji vide svet onakav kakav jeste. I oni zbog kojih nastaju emisije poput Galileo! Ne propustite nove i neverovatne priče u nedelju u 12!

Koliko veliki može da bude tržni centar? U Kini su odlučili da ne traže odgovor — nego da obore rekord. U njemu možete da skijate, jašete konje, vozite se rolerkosterom i, ako ostane vremena, možda čak i nešto kupite. U Indoneziji potpuni kontrast - najuži hotel na svetu! Širina zgrade? Manja od tri metra. Pitanje je samo kako su uspeli da unutra smeste sve što jedan hotel treba da ima.

A u Meksiko Sitiju jedan mali štand sa takosima uradio je ono o čemu sanjaju najluksuzniji restorani sveta — osvojio Mišelinovu zvezdicu. Bez skupih vina. Bez rezervacija. Samo nekoliko kvadrata, roštilj i red mušterija koji se ne smanjuje. Nova epizoda Galilea donosi tri priče koje dokazuju da ponekad upravo najluđe ideje postaju najveći uspeh. Nedelja u 12! U međuvremenu, voditelj Ivan Tešanović vam poručuje da gledate u zvezde i budete radoznali.

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, igrana serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 Slatkara

10.00 Misija Šapa

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 Automoto šou

13.00 Štoperica, kviz

13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

14.30 Uzbuna

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 Osvrt

17.00 Sa Žikom po Srbiji

18.00 Moje selo veselo

19.00 Crni Gruja, igrana serija

20.00 Teorije zavera

22.00 48 sati svadba

23.00 Ivanovi protiv Ivanovih

00.00 Ivanovi protiv Ivanovih, igrana serija

01.00 Hotel Balkan, igrana serija

Najava

Teorije zavera 20.00 B92

U novoj epizodi emisije "Teorije zavera" tema je – život Dragana Maleševića Tapija. Gosti Saše Borojevića su"Suzana Mančić, TV lice, Dejan Lučić, pisac, Marko Lopušina, novinar i publicista i Žarko Popović, bivši šef za krvne delikte PU Beograd.. Emisija "Teorije zavera" na programu televizije B92 je od 20.00.

STB

06.05 Predvideti nepredvidivo

07.10 Zdravlje i vi

09.05 Pravi jutarnji program

14.10 Moja polisa

15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević

16.05 Nepoznate priče prirode

16.35 TV Šopingmanija

17.20 Srcem kroz Srbiju

18.10 Focus radio

19.22 Intervju dana

19.45 TV Šopingmanija

20.10 Srbija radi Srbija se gradi

20.35 Besmrtne srpkinje

21.10 Muške priče

21.40 TV Šopingmanija

22.10 Biljana za Vas

23.25 Focus radio

Najava

Biljana za Vas 22.10 STB

Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.

RTV1

06.30 Verski nedeljnik

07.30 Bukvar pravoslavlja

08.00 Avanture Banetove Leteće gitare

08.25 Pitam se pitam

08.40 Deciklopedija: Pompeja

08.45 Preci a počeci

09.00 Filozof i ja

09.05 Ja sad znam a ti?

09.25 Iza poslednje tačke

09.40 Drugačiji razgovori o prirodi

10.00 Neprijateljska teritorija, igrani film

11.30 Povratak na selo

12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

12.05 Agromozaik

13.00 Dodati život godinama

14.00 Prijatelji zauvek

15.00 Nedeljom, zabavni program

16.00 Tri note

16.30 Čari ribolova

17.00 TV dnevnik

17.25 Svet oko nas

18.00 Grad bez pravila, igrana serija

18.45 TV šifonjer, dokumentarni program

19.00 Epizode, igrana serija

19.30 TV dnevnik

20.05 Psetar, igrani film

21.45 Tv šifonjer, dokumentarni program

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.35 Sportska hronika

23.00 Grad bez pravila, igrana serija

23.41 Sve u isto vreme, igrani film

01.55 Psetar, igrani film

03.33 Prijatelji zauvek, zabavni program

Najava

Psetar 20.05 RTV1

Okarakterisan kao „urbani vestern“, radnja trilera Psetar odvija se u italijanskom predgrađu negde između velikog grada i divlje prirode. „Psetar“ je ime salona za ulepšavanje pasa, a ujedno i sinonim za glavnog lika koji doživljava preobražaj iz čoveka u životinju. Snimljen prema istinitoj priči koja se odvila pre 30 godina. Uloge: Marčello Fonte, Edoardo Peše, Nuncija Skjano.

RTV PANČEVO

06.35 Iz naših krajeva

07.00 Lepota slovačkog jezika

07.35 Bohemska rapsodija

08.00 Po vašem izboru

09.15 Agroinfo

10.10 Velikani

12.00 Lice nacije

13.10 Žene iz mog sokaka

13.55 Deca su ukras sveta

14.30 Uključenje u program TV Informera

17.00 Veze

18.00 Vrata do vrata, serija

18.35 Inforom

19.00 Velike vesti

19.35 Slovenci smo

21.00 U centru pažnje

21.30 Kroz vihor vremena

22.35 Vrata do vrata, igrana serija

Najava

Slovenci smo 19.35 Pančevo

Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.

Happy

05.50 Razbuđivanje

09.00 Bolja zemlja

10.00 Radio Happy

13.00 Ljubavne priče

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Novi život

23.00 Žena, igrana serija

23.45 Crvene ruže, serija

00.31 Porodične tajne, serija

01.12 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

02.03 1 na 1, kviz

02.33 Posle ručka

Najava

Bolja zemlja 09.00 Happy

Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...

SUPERSTAR

Naziv emisije 13.25 Superstar

06.55 Sumpor, domaća igrana serija

07.55 Sumpor, domaća igrana serija

08.55 Poslednji strelac, domaći film

10.30 U nindžinom gnezdu, igrani film

12.15 Progonjen, igrani film

14.10 Zmijske oči: Dži Aj Džo počeci, igrani film

16.15 Nindža ubica, film

18.05 Nindža 2:

Senka jecaja, film

19.55 Sumpor, igrana serija

21.00 Sumpor, igrana serija

22.10 Na tajnom zadatku, igrani film

00.10 Na tajnom zadatku 2, igrani film

Najava

Bolja zemlja 21.00 Superstar

Godine 1882. Jelena Ilka Marković pokušala je da ubije kralja Milana Obrenovića u Sabornoj crkvi. Uloge: Petar Strugar, Miloš Timotijević, Jana Ivanović...

Prva Plus

05.50 Hotel, serija

06.30 Radna akcija sa Tamarom

08.45 Andrija i Anđelka, serija

09.15 Radna akcija sa Tamarom

10.00 Reci 8

10.50 Hotel, serija

11.30 Andrija i Anđelka, serija

12.30 Tajna vinove loze, serija

17.05 Hotel, serija

18.00 Reci 8

18.45 Pogrešan čovek, serija

23.00 Iskvareni snovi, igrani film

01.10 Ubice mog oca 5, igrana serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Zabranjeno voće, serija

14.15 Metar moga sela - Nova sezona

14.45 Ceca šou

16.00 Balkanskom ulicom

17.30 Vesti

17.45 Podkast: Životna priča

18.40 Naj od naj - Nova sezona

19.00 Kad lišće pada, igrana serija

19.45 Šeherezada, igrana serija

23.00 Biseri

23.50 Čuvar, igrani film

UNA TV

09.55 Mali Budo, film

11.40 Očima deteta

12.00 Princeza, film

13.35 Matori džukci, igrani film

15.15 Žestoke devojke, film

17.15 Una intervju: Darko Bajić

18.30 Una dan

19.00 Štafeta: Ukusi koji (ne) dele region

19.30 Sutjeska, film

22.05 Šangajski vitezovi, film

00.10 Dan nezavisnosti: Nova pretnja, igrani film

02.05 Benši, film

HYPE TV

07.00 Mobil auto

07.55 Aviondžije, igrana serija

08.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

12.00 Male stvari - Tašana Korać i Vesna Jerković

13.00 Hype zvezde

16.30 Chit chat gost: Aleksandra Golijan

17.30 Mobil auto

18.30 Ko si kad ne gleda niko - gost: Darko Ivić

19.30 Alapače, serija

20.05 Hype zvezde

21.30 Nedelja, serija

22.30 Koja je ovo država, igrani film

00.40 Bos il’ hadžija, igrana serija

Cinemania

09.15 Legenda o Barniju Tomsonu, film

11.15 Klub avanturista, film

12.40 U drugo vreme, igrani film

14.10 Prestupna sezona, film

15.50 Tomazo, film

17.45 Odrasli početnici, film

19.20 Duboki san, igrani film

21.00 Fantastična Braća Bejker, igrani film

22.50 Smrt čoveka na Balkanu, film

00.10 Vežba čini majstora, film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav nedelje

14.10 Razumno

15.30 Tražim reč

17.10 Kadrovi vremena

17.30 Stav region Skoplje

19.00 Portal

19.30 Stav regiona Sarajevo

20.00 Kadrovi vremena

24 kitchen

12.00 David Skoko: Mesto za mene

13.00 Ostrvski zalogaji sa hebridskim pekarom

15.00 Džejmijeva letnja kuhinja

16.00 U kuhinji sa Primožem

17.00 Na Šerifin način

18.00 Pecite sa Akisom

18.30 Pecite sa Akisom

19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi

20.00 Adam i Po: Malezija u Australiji

Star Movies

05.35 Komšiluk u Los Anđelesu, serija

06.00 Komšiluk u Los Anđelesu, serija

06.20 Komšiluk u Los Anđelesu, igrana serija

06.40 Ples malog pingvina 2, film

08.45 Osmeh Mona Lize, igrani film

11.10 Noje, igrani film

14.05 Gospodar venčanja, film

16.15 Medved Jogi, igrani film

18.00 Bogati Riči, igrani film

20.00 Dobro došla u familiju, film

22.10 Otac, igrani film

Star Life

03.45 8 jednostavnih pravila

06.00 Ti i ja

06.25 Kako sam upoznala vašeg oca

06.45 Doktor Odisej 1

09.25 911

12.05 Začin za brak, igrani film

13.45 Ti i ja

14.20 8 jednostavnih pravila

17.05 Uvod u anatomiju

18.00 Uvod u anatomiju

20.00 Odjednom tata, igrani film

22.25 911

23.20 911