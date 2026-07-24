Dešava se kontinuirani progon srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kaže zamenik predsendika SRS Aleksandar Šešelj.

Upozorava da Aljbin Kurti je već treću Vladu formirao u privremenim institucijama u Prištini i apsolutno sprovodi istu politiku sa prećutnom podrškom svih tih zapadnih sila, zapadnih aktera, što možemo da vidimo u prethodnih nekoliko godina.

- To što se sada dešava nije ništa što je bilo koga iznenadilo. Jednostavno, Kosovo i Metohija je teritorija koja je pod okupacijom, pre svega NATO pakta, a i instaliranih struktura separatističkih tamo koji imaju zeleno svetlo od svojih patrona da sprovode to što sprovode. I to je jednostavno ambijent u kojem Srbi na Kosovu i Metohiji žive već godinama unazad. Daleko od toga da je ranije, pre nego što je Kurti bio na vlasti, tamo bilo lako i da je bilo nešto pozitivno sa te strane. Nije, ali ovo je sada već eskaliralo u tom smislu da posle onih otimanja onih zgrada gde su bile srpske institucije, do sada ovih stvari, šalje se poruka Srbima na Kosovu i Metohiji da za njih apsolutno nema mesta - rekao je Šešelj za K1.