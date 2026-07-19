Rubio je u saopštenju potvrdio da je Otero Alkantara doputovao u Sjedinjene Američke Države, prenosi Al Arabija.

"Pozivamo na hitno oslobađanje više od 700 nepravedno pritvorenih političkih zatvorenika koje (kubanski) režim drži u zatvoru", istakao je Rubio.

On je naveo da međunarodna zajednica mora da prestane da zatvara oči pred kršenjem ljudskih prava kubanskog režima i da se pridruži u zahtevu SAD da se okonča njegova represija.

Kubanske vlasti su u maju objavile i spisak više hiljada zatvorenika kojima je odobrena sloboda na osnovu dekreta donetog u aprilu, u vreme kada su vođeni pregovori sa SAD o više spornih pitanja, uključujući i političke zatvorenike.

Aprilskim dekretom velikom broju zatvorenika odobreno je "potpuno i konačno pomilovanje", koje je kubanska vlada opisala kao "humanitarni i suvereni gest".