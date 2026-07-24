Na pitanje novinara "Šta je vaša najveća briga u ovom trenutku", Vučić je odgovorio:

"Pa, postoji više briga. Različiti su problemi danas. Po prvi put danas osećamo pravu nestašicu nafte i moraćemo da intervenišemo iz državnih rezervi. Sa ogromnim količinama dizela. Ovo je problem i zbog rat između Rusije i Ukrajine i zbog rata SAD i Irana, u isto vreme. Za razliku od drugih, ja mislim da ćemo imati još goru situaciju nakon septembra, što je za dva meseca. Biće još gore nego danas."

"Kako mislite?"

"Mislim da ćemo imati veću eskalaciju, makar kada se radi o ratu u Ukrajini."

"Zašto tako mislite?"

"Biću vrlo otvoren. Jedna strana mora da pobedi u ratu, koji traje skoro pet godina. Svi su nervozni, niko nije srećan. Ljudi pate, ljudi i umiru na dnevnom nivou. I, u oba glavna grada, kao i u mnogim zapadnih glavnim gradovima, ljudi na vlasti ne isporučuju ono što su zapravo obećali svojim narodima. I to je jedino rešenje koje možemo da vidimo. U suprotnom, samo odugvlačenje neće raditi ni za koga. I niko ne želi da izgubi. Svi žele da pobede. I rat neće biti završen dok neko ne napravi znatno veći progres na bojnom polju nego u poslednje 4 godine."

"Kada kažete da se može očekivati eskalacija, kakvu eskalaciju predviđate, i na kakvu se pripremate?"

"Nikada ne možete da pripremite svoju zemlju za ovo. OK, mi smo vojno neutralna zemlja, nismo umešani u taj konflikt, ali osećamo brojne ekonomske posledice i sve ostalo. Ono što ja mislim, i to je moje mišljenje, je da će Rusi da izvrše veću regrutaciju do kraja septembra i početka oktobra. Za Ukrajinu nije lako da to nastavi. I na kraju, Rusija ima i druga sredstava za potencijalnu eskalaciju."

Na pitanje o pritisku ruske javnosti na ruskog predsednika, Vučić je rekao:

"Mislim da je vrlo oprezan i disciplinovan čovek. Ali pravi problem za njega je da, psihološki i politički nije lako da vidi da je svaka od rafinerija pogođena ukrajinskim dronovima. To stvara nervozu u društvu i gura naravno Putina i sve druge da jače odgovore. I u to nemam sumnje. Ali situacija nije laka ni za Ukrajince jer se suočavaju sa mnogo podela i u društvu i u establišmentu. U isto vreme ne pobeđuju na bojnom polju. Situacija nije laka oko Konstantinovke, Limana, Druškovke, a nije ni Slavjansk daleko. Što pokazuje da niko zapravo nema vrlo dobru situaciju. Onda kažu neki zbog toga ćemo postići primirje, mir ili šta god. Ne, to se neće desiti. Neko mora da pobedi. Ne možete da zaustavite rat a da nemate pobednika ili poraženog."

"I niko neće lako odustati. I zato verujem da ćemo videti eskalaciju. I verujem da će i Ukrajinci učiniti sve da eskaliraju svoje napade. Jer to vide kao veliku psihološku prednost. I to je proizvod koji vrlo dobro prodaju na Zapadu. Jer nema boljih vesti za ljude u Berlinu, Londonu, Parizu... nego da vide da je svaka rafinerija pogođena u Rusiji. Sutra možda i drugi objekti od većeg značaja. To znači da ćemo imate i veće probleme."

"Bili ste u Kijevu, na konferenciji sa Zelenskim. Kakvo je bilo raspoloženje na toj konferenciji?"

"Zelenski je pametan čovek, on zna šta i kako da kaže. Ume da sakrije svoje emocije veoma dobro. Bio je prijatan i miran dan, bez ikakvih problema. Bili smo svi iz jugoistočne Evrope. Redovne teme. Ono što sam primetio je da obični ljudi nisu bili uplašeni da govore ruski jezik, što je za mene bilo pomalo iznenađujuće. Ali, oni bi voleli da se ovaj rat završi, ali i samo ako oni nešto dobiju, samo ako na neki način pobeđuju. I apsolutno ste u pravu što se tiče Rusije. Možete pogoditi šta god želite, zgradu Kremlja, ali na kraju da li će to naterati Ruse da se predaju? Odustanu? Ne, to se nikada neće desiti. Postaće još odlučniji da eskaliraju i da nešto učine da pobede. To je pogešna pretpostavka i veoma pogrešna procena od strane Zapada."

"Vi ste podržali verbalno Ukrajinu, ali niste potpisali memorandum."

"Postoji mnogo razloga, reći ću vam samo jedan. Tačka 11. je bilo formiranje specijalnog suda protiv Rusije, itd... Imamo povelju UN, i radimo sve sa rezolucijama UN, to je to. Sve ostalo je dosipanje baruta na vatru i može samo da izazova veće sukobe, koje ne želimo da vidimo."

"Teško je videti iza zidina Kramlja. Ono što vidim jasnije je atmosfera u Evropi. I deluje mi potpuno ludo. Delim vašu brigu da smo na putu ka velikom ratu, ali vidim zapadnoevropske političare kako su totalno ubeđeni da su oni na pravoj strani istorije. Vi razgovarate sa svima, Putin, Zelenski, Merc... sa svima ste razgovarali. Kada im kažete da idemo ka paklu, šta vam kažu? Da li su svesni ozbiljnosti situacije?"

"Pre dve godine sam vam rekao da se ništa neće promeniti uskoro. Da će se stvari pogoršati. Nažalost sam bio u pravu. I sada kažem da najgore upravo dolazi. Ali imam neočekivan odgovor na vaše pitanje. Ja ne kažem ništa, i reći ću vam zašto. Jer šta god da im kažete svi će reći "OK, ti si mali iz male zemlje, nije nam potrebno tvoje mišljenje, jer smo svi ujedinjeni. Svi mislimo isto." I zapravo zabranjeno je reći nešto drugačije. Srbiji nisu otvorili ni jedan klaster za pet godina zamo zbog neusklađenosti protiv Rusije. To je bio jedini razlog. To pokazuje da morate da budete potpuno poslušni po svim pitanjima, jer u suprotnom niste u timu. I kada je nešto suprotno čak i zdravom razumu morate da se u potpunosti uskladite s tim. Ne radi se o tome ko je prekršio međunarodno pravo, mi znamo ko je, ko je izvršio invaziju na drugu zemlju, ali neko mora da zaustavi rat da radi na tome. Ali zbog društvenih mreža, zbog situacija unutar EU zemalja, niko ne želi da uradi bilo šta, jer svi misle da je istina na njihovoj strani. I samo ako pobede to može da bude preduslov za opstanak Evrope, progres... Niko ne želi da napravi kompromis ni oko čega. I svi hoće da pobede, što zanči da druga strana mora da izgubi. I to se ne dešava. I zato rat traje tako dugo. Zato verujem da ćemo na kraju da se suočimo sa eskalaciju. Jer vreme ne radi ni za Rusiju ni za Ukrajinu. Ali nisam siguran da je vreme na evropskoj strani takođe."