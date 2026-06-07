Izraelska vojska (IDF) izdala je danas poziv za evakuaciju civila iz grada Tira i okolnih područja na jugu Libana zbog planiranih vazdušnih udara.

IDF je ranije saopštio da je izraelska PVO presrela dva projektila koja su lansirana iz Libana na izraelsku teritoriju, a sirene su se oglasile u oblastima Jiftah i ​​Ramot Naftali, prenosi Rojters.

Libanska militantna grupa Hezbolah nije preuzela odgovornost za ovaj raketni napad.

U pregovorima uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, Izrael i Liban su 4. jula postigli sporazum o primirju, a u pregovorima nije bio uključen Hezbolah, koji je saopštio da ih ne priznaje, nakon čega su se borbe nastavile.

Hezbolah odbacuje uslov koji povezuje prekid vatre sa razoružavanjem navodeći da najpre Izrael mora da obustavi svoje napade i povuče svoje snage iz južnog Libana.

Uslov Irana za bilo kakav mirovni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama je prekid vatre u Libanu između IDF i Hezbolaha, prenosi Tanjug.

Najnovije vesti o sukobu na Blikom istoku možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO