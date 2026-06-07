Iranski ministar unutrašnjih poslova Eskandar Momeni sastao se u Teheranu sa svojim pakistanskim kolegom Mohsinom Nakvijem, i tom prilikom objavio sporazum između dve zemlje o povećanju obima ekonomske razmene na 10 milijardi dolara.

"Cenim aktivnu ulogu prijateljske i bratske zemlje Pakistan u posredovanju u smanjenju tenzija između Irana i Sjedinjenih Država. Deo posete pakistanskog ministra unutrašnjih poslova posvećen je bilateralnim pitanjima, uključujući bezbednost granica, borbu protiv droge i borbu protiv terorizma", rekao je Momeni, prenosi Al Džazira, pozivajući se na iranske medije.

Nakvi je prilikom sastanka sa Momenijem rekao da je u Teheranu da bi "uručio posebno pismo generala feldmaršala Asima Munira, načelnika štaba pakistanske vojske, i premijera Šabaza Šarifa, ajatolahu Sejedu Modžtabi Hamneiju, vrhovnom vođi Islamske revolucije, o trenutnoj situaciji".

"Mislim da je ova poruka važna. Nadam se da će sve proći dobro i da će se (rat SAD i Izraela protiv Irana) završiti", kazao je Nakvi.

Kako je najavljeno, očekuje se da će pakistanski ministar unutrašnjih poslova razgovarati i sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem.

Pakistan je kao zemlja posrednik do sada učestvovala u mirovnim pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana.