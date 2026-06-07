Član iranskog pregovaračkog tima Madžid Šakeri izjavio je danas da bi Iran nakon što budu uklonjene sve pretnje koje postavljaju Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici mogao da postavi rok od 30 dana za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza pod iranskom kontrolom.

U intervjuu za iransku poluzvaničnu novinsku agenciju Fars on je rekao da bi zvanični Teheran trebalo da objavi da će ponovno otvaranje Ormuskog moreuza pod iranskom upravom biti moguće tek 30 dana nakon što budu uklonjene sve pretnje SAD i njihovih saveznika.

Šakeri je rekao da su SAD u aprilu uvele pomorsku blokadu Ormuza nakon što je Iran efektivno zatvorio taj plovni posle američko-izraelskih udara 28. februara.

U međuvremenu, Šina Ansari, načelnica iranske Agencije za životnu sredinu, izjavila je da se razmatra predlog o uvođenju pomorskih i ekoloških naknada za usluge u Ormuskom moreuzu.

"Reč nije samo o naplaćivanju naknada, već o pružanju usluga kao što su navigacija, operacije traganja i spasavanja, obezbeđivanje bezbednosti plovila i zaštita morske sredine. Predložena naplata će delimično biti povezana i sa nadoknadom za ekološku štetu koju izaziva pomorski saobraćaj i za smanjenje rizika za morski ekosistem", rekla je Ansari, prenela je iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim.

Usred zastoja u mirovnim pregovorima između SAD i Irana, komercijalni saobraćaj kroz ovaj ključni plovni put značajno je smanjen. Budućnost moreuza i dalje je neizvesna jer su pregovori i dalje u ćorsokaku, a iranski zvaničnici ponovo su istakli suverenite Irana i Omana nad Ormuzom.

Brodovima koji prolaze moreuzom uz iransku dozvolu sada se naplaćuje prosečna naknada između 1,5 i 2 miliona dolara, ali SAD insistiraju da nakon rata moreuz mora biti potpuno otvoren za komercijalni saobraćaj bez ikakvih taksi ili naknada.