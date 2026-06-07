PVO-PRO rakete Patriot ne mogu biti “lek za sve bolesti“ Ukrajine, jer čak i ako SAD prebace sve PAK 3 MSE koje su proizvele, one neće biti dovoljne, i stoga su potrebna druga sredstva.

Proizvodnja balističkih, aerobalističkih i hipersoničnih raketa u Ruskoj Federaciji već je značajno pretekla proizvodnju raketa za protivvazdušni raketni sistem Patriot. O tome svedoče podaci Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR).

Konkretno, publikacija UP je distribuirala odgovor GUR-a Ministarstva odbrane na zahtev za procenu proizvodnje raketnog oružja u Ruskoj Federaciji. Ali uprkos činjenici da bi se ove informacije mogle shvatiti kao brzo povećanje proizvodnje, to nije tako, jer je pre mesec dana iste brojke iz GUR-a Ministarstva odbrane objavila publikacija NV.

Generalno, prema ukrajinskim obaveštajnim podacima, ako uzmemo u obzir samo one rakete za čije presretanje je potreban Patriot, svakog meseca:

Balističke 9M723 za OTRK Iskander-M: 60 jedinica

Balističke RM-48U za sistem protivvazdušne odbrane S-300/400: 40 jedinica

Aerobalistički H-47M2 Kinžal: 10 jedinica

Hipersonični Cirkon: do 3 jedinice

Ukupno do 113 balističkih, aerobalističkih i hipersoničnih raketa mesečno. Istovremeno, tokom cele 2025. godine u SAD, Lokid Martin je proizveo 620 antibalističkih raketa PAC 3 MSE. To je 51-52 rakete mesečno.

Uzimajući u obzir planirano ubrzanje proizvodnih tempova, moguće je da će ove godine biti proizvedeno 700-750 jedinica ovih antibalističkih raketa. To jest, prosečnom mesečnom stopom od 58-63 jedinice mesečno.

To jest, ako Vašington radikalno promeni svoju politiku i pošalje sve proizvedene rakete Ukrajini, više ih neće biti. Čak i kada se koriste u odnosu 1:1, kao što to trenutno radi Ratno vazduhoplovstvo, uprkos standardnoj ceni od dve protivrakete po meti.

Istovremeno, stvarna isporuka protivraketa Patriot Ukrajini je već komplikovana, jer SAD žele da obnove sopstvene rezerve nakon rata sa Iranom, tokom kojeg su potrošile, prema procenama, od 45% do 61% rezervi ovih raketa. Sličnu želju imaju i Bahrein, Kuvajt, Katar, UAE i Saudijska Arabija, koje su takođe ispalile, prema procenama, nekoliko hiljada protivraketa Patriot.

Zato same protivrakete ne mogu biti odgovor na balističku pretnju Ruske Federacije. Bez udara po samim lansirnim lansirnim ustanovama, po skladištima raketa i po njihovoj proizvodnji, nijedan sistem protivraketne odbrane neće moći da se nosi sa takvom pretnjom.