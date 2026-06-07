Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da se Hezbolah u južnom Libanu povlači usled kontinuiranih operacija izraelskih snaga i upozorio da će Tel Aviv snažno odgovoriti na svaki napad tokom krhkog primirja postignutog sa ovim pokretom.

“Nećemo dozvoliti da se vatra usmeri na našu teritoriju ili naše zajednice i delovaćemo u skladu sa tim“, kazao je Netanjahu u video snimku sa otvaranja nedeljnog sastanka vlade, koji je objavio njegov kabinet, preneo je Tajms of Izrael.

Dodao je da vojska nastavlja napore da demontira infrastrukturu Hezbolaha u selima blizu granice.

“Napadamo ih veoma snažno i znamo da se Hezbolah povlači“, izjavio je Netanjahu.

Netanjahu je naveo da su izraelske snage "eliminisale 350 terorista" samo u protekloj nedelji i pozdravio zauzimanje tvrđave Bofor od strane izraelske vojske, gde je, kako je rekao, otkrivena ogromna podzemna infrastruktura.

Dodao je da izraelske snage u Pojasu Gaze pojačavaju kontrolu nad Hamasom sa svih strana i ponovio da Izrael trenutno kontroliše više od 60 procenata teritorije i da namerava da uskoro dostigne kontrolu nad 70 odsto enklave.

“Ne dozvoljavamo im da se ponovo naoružavaju, ili da nam naude, a takođe eliminišemo njihove visoke komandante“, kazao je Netanjah.