Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Češke Republike Andrejem Babišem, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji i tom prilikom je govorio o strateškom dijalogu Srbije i SAD.

- Srbija je tek otpočela strateški dijalog sa SAD. To jeste važna stvar. Ta tema je veoma kompleksna. Njoj je pridata pažnja na simboličnom nivou, malo ko je ulazio u suštinu, kaže predsednik

-Tu ima i stvari koje nisu jednostavne, lake, oko kojih mora da se vodi debata u našem društvu. To je važna promena u želji SAD da na drugačiji način tretiraju Srbiju. Mi smo veoma zahvalni i spremni da razgovaramo, da kao jedna mala, ali slobodna i nezavisna zemlja takav dijalog vodimo u skladu sa interesima Srbije i poštujući snagu Amerike i njenu poziciju u svetu - istakao je Vučić.