Prema podacima Uprave granične policije od 7.15 časova, kamioni na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Dodatni oprez potreban je i zbog brojnih radova na putevima širom Srbije. Na auto-putu E-75 između petlji Ostružnica i Surčin, u smeru ka Beogradu, danas se izvode radovi na redovnom održavanju uz zauzeće preticajne trake.

Izmene režima saobraćaja na snazi su i kod petlje Novi Sad istok, gde su počeli radovi na rehabilitaciji kolovoza koji će trajati do 11. juna. Zatvoreni su pojedini izlazi i uključenja u smeru Beograd – Subotica, a saobraćaj se preusmerava alternativnim pravcima preko petlje Novi Sad centar.

Potpuna obustava saobraćaja i dalje je na snazi između Sombora i Kljajićeva zbog rehabilitacije puta, dok je na deonici Kamenica – Brezna saobraćaj obustavljen zbog održavanja auto-trke na brdskim stazama.

Na auto-putu E-761 između petlji Pojate i Ćićevac izvode se radovi uz suženje kolovoza, dok se na deonici Grdelica – Predejane obavlja pranje tunela Predejane uz povremeno zatvaranje pojedinih traka.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, prenosi RINA.

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