O bezbednosti učesnika skupa će brinuti 1.500 pripadnika policije, rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, dok će saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno biti obustavljan, počev od danas u podne.

Velike gužve na ulazu u Tivat iz Budve

Kako javlja naš reporter sa lica mesta, na ulazu u Tivat iz pravca Budve kolona automobila proteže se kilometrima.

Iz ovog pravca za Tivat postoji samo jedan put koji je u lošem stanju. Crnogorska policija ne dozvoljava ni isključivanje sa saobraćajnice, tako da su svi ovi ljudi zarobljeni.

Potvrđeno učešće Vučića na samitu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na Samitu EU – Zapadni Balkan koji se 04. i 05. juna 2026. godine održava u Tivtu.

Tokom Samita, predsednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Savezne Republike Nemačke Fridrihom Mercom.

Planirani su i bilateralni susreti predsednika Vučića sa predsednikom Vlade Republike Grčke Kirjakosom Micotakisom, predsednikom Vlade Slovačke Republike Robertom Ficom, saveznim kancelarom Republike Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Vlade Irske Majklom Martinom i drugim učesnicima Samita.

Beograd,

Marina u Tivtu se polako zatvara

Kako prenosi Alo! reporter sa lica mesta, vlasnike plovila puštaju samo na sat vremena, nakon čega moraju da napuste marinu.

Spisak zatvorenih saobraćajnica zbog samita

Zbod održavanja Samita EU – Zapadni Balkan u Tivtu veći broj saobraćajnica u centralnoj Crnoj Gori i na primorju tokom dva dana biće potpuno zabranjene za saobraćaj.

U cilju nesmetanog i bezbjednog odvijanja međunarodnog Samita EU – Zapadni Balkan u Tivtu, biće privremeno izmenjen režim saobraćaja.

Na pojedinim magistralnim i lokalnim putevima će počev od danas, 04.06.2026. godine, završno sa 06.06.2026. godine, doći do obustave saobraćaja za sve kategorije vozila, i to:

Za četvrtak, 04.06.2026. godine:

- Od Graničnog prelaza „Božaj“ do Graničnog prelaza „Aerodrom Podgorica“ – od 18.00 do 20.00 časova;

- Od GP „Aerodrom Podgorica“, obilaznicom preko mosta „Luča“, do Cetinja – od 11.30 do 20.00 časova;

- Od GP „Aerodrom Podgorica“ do Skupštine Crne Gore u Podgorici – od 13.30 do 16.30 časova;

- Putni pravac Kotor – Tivat – Budva – od 12.30 do 21.00 čas;

- Putni pravac Njeguši – Trojica – od 16.30 do 22.00 časa;

Za petak, 05.06.2026. godine:

- Od GP „Aerodrom Podgorica“, obilaznicom preko mosta „Luča“, do Cetinja – od 08.30 do 19.00 časova;

- Putni pravac Budva – Kotor – Tivat – od 10.00 do 20.00 časova;

- Putni pravac od Bulevara Jaz do Tivta – od 08.00 do 20.00 časova;

Za subotu, 06.06.2026. godine:

- Od GP „Aerodrom Podgorica“, obilaznicom preko mosta „Luča“, do Cetinja – od 14.00 do 17.00 časova; i

- Putni pravac Budva – Kotor – Tivat – od 13.00 do 16.00 časova.

Informacije o odvijanju saobraćaja u Opštini Tivat:

- Na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja za sve kategorije vozila u Istarskoj i Arsenalskoj ulici za dane 04.06.2026. i 05.06.2026. godine;

- Na ostalim saobraćajnicama u gradskom jezgru će se saobraćaj u navedena dva dana odvijati nesmetano lokalno, dakle bez mogućnosti izlaska vozilom na magistralu odnosno ulaska vozila sa magistrale u gradsku zonu u Tivtu;

- Vozilima sa prvenstvom prolaza (Hitna služba, Vatrogasna služba, Komunalna policija, Pogrebne usluge i dr) će ulazak službenim vozilima sa magistrale u gradsku zonu u Tivtu i izlazak iz gradske zone u Tivtu na magistralu biti dozvoljen ali uz obaveznu prethodno konsultaciju sa Upravom policije – Dežurnom službom Odjeljenja bezbjednosti Tivat, na dežurni broj 122, i uz dogovorenu pratnju policije.

Saobraćaj od Tivta preko trajekta Kamenari – Lepetane do Graničnog prelaza „Sitnica“ će 04.06.2026. godine i 06.06.2026. godine biti zatvaran povremeno, u skladu sa realnim potrebama.

Tivat pod opsadom

Obezbeđen je prevoz brodovima za članove delegacija do Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve.

Deo kompleksa Porto Montenegro biće pod posebnim režimom pristupa tokom naredna dva dana.

Ekspert za bezbednost Ivan Pekić kaze da je operativni plan koji je pripremila Uprava policije nešto što se apsolutno podrazumeva u takvim situacijama.

"Preventivni pristup i koncentracija snaga predstavljaju standardnu praksu u cilju minimiziranja rizika i očuvanja stabilnosti događaja. Takva praksa nije neuobičajena u situacijama kada se obezbeđuju događaji sa velikim brojem VIP učesnika i pojačanim međunarodnim prisustvom", kazao je Pekić za Radio Crne Gore, prenosi portal RTCG.

Predsednik Opštine Tivat Željko Komnenović naglašava da je ta lokalna samouprava uradila sve što je u njenoj moći da se tokom pristizanja delegacija ne stvaraju gužve na aerodromu.

"Na tivatski aerodrom sleće najveći broj članova delegacije učesnika Samita, njih preko dvadeset, i obezbedićemo prevoz brodovima do Kotora, Herceg Novog, Tivta i Budve, do Budve autobusima jer će biti veliki broj letova koji su već ranije najavljeni", objašnjava Komnenović.

Iz Uprave policije saopšteno je da se aktivnosti realizuju uz punu koordinaciju i saradnju s Agencijom za nacionalnu bezbednost, Ministarstvom odbrane, drugim agencijama i organima državne uprave.