Američka novinarka Kendas Ovens zahvalila se ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, ruskom narodu i lekarima što su spasili njenog telohranitelja, koji je doživeo moždani udar tokom njene nedavne posete Rusiji, javlja RT, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

"Američka novinarka Kendas Ovens zahvalila je ruskom predsedniku, ruskom narodu i lekarima što su spasili život njenog telohranitelja", navodi se u objavi na Telegram kanalu RT.

Telohranitelj je navodno doživeo težak moždani udar tokom svoje nedavne posete Rusiji. Ruski lekari su izvršili hitnu operaciju mozga i uklonili krvni ugrušak.

"Čudesno, ova operacija je ne samo uklonila životno ugrožavajući ugrušak, već je i značajno poboljšala njegovo opšte zdravlje", navodi se u pismu koju je poslala Kendas Ovens.

Ovens i njena porodica posetili su Sankt Peterburg u junu kako bi prisustvovali Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Tamo je novinarka bila govorinik na sesiji o porodici i prisustvovala je plenarnoj sednici sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Kasnije se zahvalila Rusima na toplom dočeku i izjavila da bi joj bila čast da služi kao „most“ između hrišćana na Zapadu i Istoku, prenosi ruska agencija.

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