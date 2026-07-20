Devetnaestogodišnja Izabela Gonzales iz Karoltona u Teksasu jedna je od dvoje američkih vojnih lica koji su poginuli nakon napada balističkom raketom i bespilotnim letelicama na američku bazu Muvafak Salti u Jordanu, prenosi grčki poratal Pronjuz.

Američko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je mlada pripadnica američke vojske izgubila život 17. jula, kada je vojni objekat Vazduhoplovna baza Muvafak Salti pogođen u napadu za koji se odgovornost pripisuje Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC).

Gonzales, koja je imala samo 19 godina, služila je u američkim oružanim snagama i nalazila se u bazi u Jordanu kada se napad dogodio.

Sa njom je poginuo i 25-godišnji potporučnik Tajler Džejms Fihan iz Eva Biča na Havajima, koji je podlegao povredama 18. jula, jedan dan nakon napada.

Napad na bazu MuvafakSalti dogodio se usred nove eskalacije u odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Slučaj 19-godišnje Gonzalesove izazvao je rasprave u SAD, jer je bila jedna od najmlađih vojnika koji su izgubili život u operaciji u inostranstvu, navodi se u članku.

Pentagon je naveo da nastavlja procenu okolnosti napada, dok američke vlasti istražuju obim štete.

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