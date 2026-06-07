Uprkos bezbednosnim rizicima i sramnoj harangi crnogorskog režima, predsednik Vučić je, na poziv Ursule fon der Lajen, uspešno boravio u Tivtu, dokazavši lažljivost domaće blokaderske opozicije o navodnoj izolaciji Srbije.

Crna Gora, koja je podržala lažnu državu Kosovo i usvojila sramne rezolucije, sprovodi aparthejd nad Srbima i udara na našu Crkvu.Ipak, statistika ih ogoljava: popis pokazuje da je broj Srba skočio sa devet na skoro 33 odsto, dok su Crnogorci pali na 41 odsto i postali manjina.

Podsetimo, na pitanje crnogorskih medija da li je odgledao film "Referendum", Vučić je rekao da nije, ali da je gledao dosta puta televiziju "Vijesti", i da je viđao bezbrojne laži.

"Odgledao sam mnogo toga na vašoj televiziji, gde svakodnevno ima mnogo uvreda na moj račun i na račun Srbije. I nikada vas nisam zabranjivao zbog toga, niti sam ikada tužio niti bilo šta slično. Od bezbrojnih laži. Od Jovanjice do svega drugog što vam je Šolak diktorao iz Beograda. Ja nemam nikakav problem sa tim, samo hoću da vam kažem, nemojte ono što ste oprostili sebi ne oprostite drugome. Zato što, ako vam je zbog jednog filma da ukidate televizije i televizijske programe, onda to mnogo više govori o tom programu nego o onome ko to ukida", rekao je.

Dodao je da u Srbiji nije bilo nikakvih zabrana, čak ni kada su pojedine televizije emitovale najgore laži.

"Kod nas takvih ukidanja neće biti. Kod mene su u glavi posložene sve stvari, stravične laži protiv Srbije i srpskog naroda. I opet ništa. Vi mislite da ćemo da zatvorimo vaše televizije zato što smatrate, što mi smatramo falsifikatom i istorijskom laži, da je Srbija anektirala Crnu Goru. Vi ste to ubacili u zakone. Šta treba sada, da zabranimo svim građanima Crne Gore ulazak u Srbiju. Ili da zabranimo emitovanje takvih priča? Ne, argumentovanje je bitno, a ne zabrane. Izađite sa argumentacijom, mi ćemo sa drugom argumentacijom, od Mojkovačke bitke do Podgoričke skuppštine i da pokušamo da razgovaramo i da vidimo čija argumentacija je snažnija. A ne da se to rešava na način, sad ćemo da zatvorimo jedan medij, pa ćemo da pustimo u etar ovaj drugi", rekao je Vučić.

(24sedam)