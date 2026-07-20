Glavni iranski pregovarač i predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf tvrdi da vojni potezi Sjedinjenih Američkih Država dokazuju da Vašington nije zainteresovan za okončanje sukoba sa Teheranom.

- Amerikanci neprestano dopremaju novu vojnu opremu u region, a tvrde da žele da spreče rat - naveo je Kalibaf na platformi X, ističući da su Amerikanci računali na to da je inteligencija Iranaca na istom nivou kao njihov koeficijent inteligencije.

Kalibaf je istakao da su Iranci "dostigli nivo stručnosti u prepoznavanju takvih američkih igara" i da su se u skladu s tim pripremili.

- Dela moraju da potvrđuju tvrdnje, a ne da im protivreče - ukazao je Kalibaf. Neimenovani visoki iranski zvaničnik izjavio je ranije danas za Rojters da su posrednici preneli Iranu predlog za deeskalaciju sukoba sa SAD koji bi podrazumevao desetodnevni prekid vatre radi pronalaženja načina za oživljavanje privremenog sporazuma postignutog prošlog meseca.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je ranije danas da se diplomatska komunikacija Irana sa SAD odvija preko posrednika, a da su nedavno poruke iz Vašingtona Teheranu preneli posrednici, uprkos tome što su sukobi u toku.

- Obavestili su nas posrednici, primili smo poruke u čije detalje nećemo da ulazimo, ali suština je da je diplomatski aparat poslednjih dana bio aktivan i da su nam određeni posrednici preneli određene ideje - rekao je Bagei na konferenciji za novinare u Teheranu, prenela je Al Džazira. Bagei je ocenio da su SAD odgovorne za nedavno zaoštravanje situacije.

- Više puta smo naglašavali da ne gajimo neprijateljstvo prema zemljama u regionu, ali očekujemo od njih da ispune svoju dužnost i ne dozvole napade na Iran sa svoje teritorije - istakao je Bagei. Poručio je da će iranske snage odgovarati sve dok se američki napadi na Iran budu nastavljali.