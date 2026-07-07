Nova neprijatna scena sa crnogorskog primorja izazvala je veliku pažnju javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak rasprave između turista i vlasnika jednog hotela na plaži Seljanovo u Tivtu.

Na video-snimku vidi se kako muškarac, za kog se navodi da je vlasnik obližnjeg hotela, objašnjava turistima da ne mogu da borave na delu plaže za koji tvrdi da pripada njegovom objektu. Snimak je za kratko vreme postao viralan i izazvao brojne reakcije korisnika interneta.

"Ovo je moje"

Na snimku se čuje kako vlasnik hotela više puta govori da je prostor ograđen i da predstavlja deo kojim upravlja.

– Ovo je moje. Možete metar i po ovde, ništa više – govori on turistima.

Na pitanje jednog od prisutnih da li se zabrana odnosi i na more, odgovorio je da je prostor obeležen i pokazao ogradu.

U raspravu se potom uključila i jedna žena koja je pitala zbog čega se ljudi udaljavaju sa dela plaže za koji smatra da bi trebalo da bude dostupan svima.

Kada mu je predložila da izmeri prostor, muškarac je odgovorio da je to već učinio uz pomoć geometra.

Turisti tvrde da je dan na plaži preskup

Turisti koji su objavili snimak naveli su da nisu gosti hotela i da su se neprijatno osećali zbog načina na koji im se obraćalo.

Prema njihovim tvrdnjama, korišćenje dve ležaljke košta oko 40 evra, dok je, kako navode, naručivanje pića obavezno, pa ukupan trošak dana na plaži može da pređe 60 evra.

Tokom rasprave zabeležen je i trenutak kada vlasnik rukom dotiče jednog od turista, dok istovremeno ponavlja da napuste prostor.

Društvene mreže preplavili komentari

Objavljeni video izazvao je veliki broj komentara.

Pojedini korisnici pitali su od kada plaže mogu da budu privatno vlasništvo, dok su drugi ocenili da ovakve scene ostavljaju loš utisak na goste i mogu da naruše ugled turističke destinacije.

Bilo je i onih koji su naveli da ih ovakvi događaji odvraćaju od letovanja na crnogorskom primorju, dok su drugi pozvali da se pre donošenja zaključaka čuje i druga strana.

"Ljubaznost je najbolja reklama"

Snimak je podelila i jedna popularna stranica na društvenim mrežama uz poruku da je ljubaznost najbolja reklama svake turističke sezone.

U objavi se ističe da, bez obzira na okolnosti koje su prethodile raspravi, komunikacija sa gostima treba da bude profesionalna, smirena i korektna.

Kako navode, turisti ne pamte samo plaže i more, već i način na koji su dočekani, zbog čega svaka neprijatna scena može ostaviti daleko veće posledice od samog incidenta.

Slučaj sa plaže Seljanovo tako je ponovo otvorio raspravu o odnosu prema turistima, korišćenju javnih plaža i značaju dobre komunikacije tokom letnje turističke sezone.