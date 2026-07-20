Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će Iran snositi teške posledice za svaki napad u kojem bude ubijen američki vojnik i naveo da je o tome izdao direktivu najvišim vojnim zvaničnicima SAD. "Svaki put kada Iran ubije američkog vojnika, platiće za to višestruko", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je dodao da je takvu direktivu prosledio ministru odbrane Pitu Hegsetu, predsedavajućem Združenog generalštaba Oružanih snaga SAD Denu Kejnu i svim vojnim komandantima. Američka Centralna komanda saopštila je ranije da su dva pripadnika američkih snaga, starosti 19 i 25, poginula u petak u napadu na vojnu bazu u Jordanu, preneo je NBC njuz.

CENTCOM je saopštio da se treći američki vojnik i dalje vodi kao nestao nakon napada u Jordanu, kao i da se ljudski ostaci pronađeni na mestu događaja identifikuju. U odvojenom incidentu u Iraku u subotu je poginuo još jedan američki vojnik tokom aktivnosti povezanih sa uklanjanjem oborenog iranskog drona, saopštila je Centralna komanda.