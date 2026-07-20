Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će Iran snositi teške posledice za svaki napad u kojem bude ubijen američki vojnik i naveo da je o tome izdao direktivu najvišim vojnim zvaničnicima SAD. "Svaki put kada Iran ubije američkog vojnika, platiće za to višestruko", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

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On je dodao da je takvu direktivu prosledio ministru odbrane Pitu Hegsetu, predsedavajućem Združenog generalštaba Oružanih snaga SAD Denu Kejnu i svim vojnim komandantima. Američka Centralna komanda saopštila je ranije da su dva pripadnika američkih snaga, starosti 19 i 25, poginula u petak u napadu na vojnu bazu u Jordanu, preneo je NBC njuz.

CENTCOM je saopštio da se treći američki vojnik i dalje vodi kao nestao nakon napada u Jordanu, kao i da se ljudski ostaci pronađeni na mestu događaja identifikuju. U odvojenom incidentu u Iraku u subotu je poginuo još jedan američki vojnik tokom aktivnosti povezanih sa uklanjanjem oborenog iranskog drona, saopštila je Centralna komanda.