Nezvanično, Hina piše da su poginule četiri osobe, a da se za dvema osobama još traga.

Prema zasad dostupnim informacijama, policija je dojavu o padu aviona manjih dimenzija na području Campanoža, između Kaštijuna i Medulina primila oko 11.20 sati, kada su na mesto događaja upućene sve hitne službe.

"Trenutno su na terenu sve službe, od Hitne medicinske pomoći i vatrogasaca do policije koje poduzimaju mere i radnje iz svoje nadležnosti", rekao je službenik policije Alen Pačić, koji je potvrdio da je u nesreći stradalo nekoliko osoba.