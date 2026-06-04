"Nadamo se da će biti najava nekakve promene metodologije, ali mi moramo da radimo naporno, i zato je formiran tim na čelu sa Danijelom Apostolovićem koji radi svakodnevno. Nadam se i da Košta razume naše frustracije što pet godina nismo otvorili nijedan klaster, zbog sukoba u Ukrajini", rekao je predsednik.

"Nadam se i da Košta razume naše frustracije što pet godina nismo otvorili nijedan klaster, zbog sukoba u Ukrajini. Ali dobro, valjda dolaze neka bolja vremena, i ja se tome nadam. Zahvaljujući jednoj evropskoj autokompaniji, Stelantisu, imamo značajno uvećan izvoz ove godine, to nam poboljšava stopu rasta i BDP, i takođe želim da kažem da 60 odsto naše trgovine ide sa EU, i oni su ubedljivo najveći investitori u našoj zemlji", dodaje predsednik.

"Vidimo se večeras u Crnoj Gori, ako ne budem predstavljao hibridnu pretnju", rekao je Vučić Košti na kraju obraćanja.

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