On je rekao u intervjuu za RT da je Rusija upozorila zapadne zemlje na mogući veoma skori direktni vojni sukob sa Rusijom.

"U suštini smo veoma, veoma blizu direktnog vojnog sukoba, a granica je veoma zamagljena, tako da će biti veoma teško utvrditi da li smo već u vrućoj fazi ili ne", naveo je Poljanski, prenele su RIA Novosti.

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je ranije danas da se situacija na severozapadnim granicama Rusije značajno pogoršala, navodeći da se nove vojne baze grade u susednim državama - Finskoj, Poljskoj i baltičkim državama.

U saopštenju se navodi da se takođe kupuje moderno naoružanje u velikim količinama, kao i da se poboljšavaju logističke mogućnosti za transport trupa i opreme do ruske granice.

"Povećan je i broj i obim vojnih vežbi koje sponzoriše NATO", ističe se u saopštenju.

Agencija navodi da je Rusija poslednjih godina osuđivala "neviđene aktivnosti" NATO-a duž ruskih zapadnih granica, dok je Alijansa proširivala svoje inicijative i nazivala ih "odvraćanjem ruske agresije".

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je više puta da Rusija ne namerava da napada zemlje NATO.

Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog gomilanja snaga NATO u Evropi.

