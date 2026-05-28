Da li Zelenski pada zbog najveće korupcionaške afere? Otkriveno ko je misteriozni Vova? Tajni nadimak zapečatio sudbinu ukrajinskog predsednika?!

Procureli snimci NABU-a i mediji povezuju ukrajinskog predsednika Zelenskog sa korupcijskom šemom od 100 miliona dolara "Mindičgejt"

 
Autor:  Milica Krstić
28.05.2026.06:00
Nemački dnevni list Di Velt i poslovni list Handelsblat i ukrajinski portali Ukrajinska pravda i ZN.ua (Zerkalo tižnja) objavili su tokom maja informacije koje po prvi put povezuju ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog sa najvećim korupcijskim skandalom u modernoj ukrajinskoj istoriji, sa dubokim implikacijama na odnose Ukrajine sa EU.

Konkretno: u audio snimcima koje je snimio ukrajinski Nacionalni antikorupcijski biro (NABU) u okviru antikorupcijske istrage, a koji su procureli u javnost, nadimak Vova, koji su prijatelji i saradnici koristili za predsednika Zelenskog, pojavljuje se nekoliko puta.

Zapisi ukazuju na to da je Zelenski možda bio lično upoznat sa korupcijskom šemom vrednom oko sto miliona dolara koja se odvijala u njegovom užem krugu i da je možda lično imao koristi od nje. Ne postoji formalna istraga protiv Zelenskog jer ga predsednički imunitet štiti od krivičnog gonjenja.

Sve je počelo osluškivanjem stana. Negde u proleće i leto 2025. godine, agenti NABU snimali su razgovore u luksuznom stanu biznismena Timura Mindiča u ulici Gruševskij 9A u Kijevu. U snimljenim razgovorima pojavljuje se neko koga sagovornici zovu Vova - deminutiv od Volodimir, što je, prema kasnijoj potvrdi bivše portparolke Zelenskog, Julije Mendel, bio nadimak kojim su predsednika oslovljavali njegovi saradnici i prijatelji.

 

Ko je Vova

Šta je Mindičgejt i zašto je važan?

Timur Mindič nije nepoznato ime u Kijevu. On je suosnivač produkcijske kuće Kvartal 95, one u kojoj je Zelenski izgradio svoju zabavnu karijeru pre nego što je pobedio na predsedničkim izborima 2019.

Mindič je, prema istrazi NABU-a, izgradio korupcijsku mrežu unutar državne kompanije za nuklearnu energiju Energoatom, izvlačeći provizije od deset do petnaest procenata na svim ugovorima. Ukupna procenjena šteta je oko sto miliona dolara; i to u ratno vreme, dok su Rusi granatirali upravo energetske objekte koji su bili predmet ugovora.

U novembru 2025. godine, sat ili dva pre nego što su agenti NABU-a pokucali na njegova vrata, Mindič je napustio Ukrajinu i otišao u Izrael, čiji je državljanin. Zelenski ga je javno osudio i uveo sankcije. Istraga je nastavljena bez njega i nastavila je da se širi.

Jermakova ostavka

Do novembra 2025. godine, dva ministra su napustila svoje funkcije. Andrij Jermak, dugogodišnji šef kabineta Zelenskog i drugi najmoćniji čovek u zemlji, podneo je ostavku nakon pretresa njegove kuće. Bivši zamenik premijera Oleksij Černišov optužen je za primanje mita i nezakonito bogaćenje. Istraga se proširila na odbrambenu industriju i bankarski sektor.

Ono što je slučaj odvelo u drugu dimenziju bila je serija audio transkripata objavljenih krajem aprila i početkom maja 2026. godine od strane Ukrajinske pravde, najuglednijih istraživačkih novina u Ukrajini, a zatim i od strane nekoliko poslanika ukrajinskog parlamenta.

Tajanstveni kompleks luksuznih vila

U razgovoru snimljenom 1. jula 2025. godine u Mindićevom stanu, Mindić razgovara sa ženom koja se predstavlja kao Natalija, a koja nadgleda izgradnju ekskluzivnog imanja "Dinastija" u Kozinu, luksuznom predgrađu Kijeva. U izgradnji su četiri vile.

Natalija kaže Mindiću da se gradi ograda između njegove kuće i "Vovine kuće". Prema izvorima Ukrajinske pravde, ova četvrta zgrada je namenjena lično Zelenskom.

U drugom razgovoru, osoba koja tvrdi da je Mindić, govoreći o trenutnoj krizi oko Černišova, kaže sagovorniku: "Razgovarao sam sa Vovom pre Šabata... On kaže da je sve to gadan haos".

Bivša portparolka Zelenskog, Julija Mendel, koja je radila za njega pre ruske invazije i od tada je glasna zagovornica odbrane Ukrajine, kasnije je novinarima potvrdila da je Vova nadimak koji koriste saradnici i prijatelji predsednika. Ovo je jedina javna potvrda iz prve ruke da je Zelenski koristio taj nadimak.

Zelenski nije predmet formalne istrage jer predsednički imunitet to sprečava, a direktor NABU-a Semen Krivonos je potvrdio da Zelenski "nije i nikada nije bio" deo krivične istrage. Ali transkripti sugerišu nešto što ranije nije postojalo: moguće lično znanje predsednika o korupcijskoj šemi i potencijalno ličnu korist.

Ovo je materijal koji je citirao Di Velt u članku sa direktnom vezom ka, kako kažu, monumentalnom tekstu ukrajinske novinarke Ine Vedernikove objavljenom na portalu ZN.ua (Dzerkalo Tižnja).

Ko je Vova

Di Velt identifikuje "Vova" - nemački pravopis ukrajinskog "Vove" - kao nadimak koji Zelenskijev uži krug koristi za predsednika, pozivajući se na Handelsblat, ugledne poslovne dnevne novine koje se s pravom porede sa Fajnenšel tajmsom u Nemačkoj.

Handelsblat je takođe postavio ključno uredničko pitanje, direktno u naslovu: „Stürzt Präsident Selenskyj über einen Korruptionsskandal?“ - "Hoće li predsednik Zelenski pasti zbog korupcionaškog skandala?"

Isti materijal je obradio i t-online, jedan od najposećenijih nemačkih novinskih portala, u tekstu objavljenom 13. maja 2026. godine.

(Alo.rs/Jutarnji/Di Velt/Ukrajinska pravda)

