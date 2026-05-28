U požaru u studentskom domu u centralnom regionu Kenije, Nakuru, poginulo je najmanje 10 studenata, saopštili su danas lokalni mediji, pozivajući se na policiju.

Timovi za hitne slučajeve pretraživali su studentski dom u ženskoj akademiji Utumiši gde je požar izbio oko 1 sat ujutru po lokalnom vremenu, saopštila je radio-stanica, pozivajući se na Samuela Ndanjija, regionalnog komandanta policije, prenosi Rojters.

Kako se navodi, vatrogasci i policajci su se zajedno angažovali kako bi se borili sa plamenom i evakuisali druge učenike, prenosi Tanjug.

„Ovo je uznemirujuća i tužna situacija“, rekao je zvaničnik okružne policije Masud Mvinji uznemirenim roditeljima, javila je Sitizen televizija.

