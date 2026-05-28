Sezona godišnjih odmora je počela, kofere polako pakujemo, a misli su već na plaži i letnjem odmoru. Ipak, pre nego što zaključate vrata i krenete na put, postoji jedna važna stvar koju mnogi potpuno zaborave – šta se dešava sa aparatima dok nikoga nema kod kuće.

Najveći problem tokom letnjih meseci može nastati upravo u zamrzivaču. Ako tokom vašeg odsustva dođe do nestanka struje ili kvara na mreži, hrana može da se odmrzne i pokvari, a da vi to uopšte ne primetite kada se struja ponovo vrati.

Situacija postaje posebno opasna kada se zamrznute namirnice ponovo zalede nakon višesatnog prekida napajanja. Na prvi pogled sve može delovati potpuno normalno, ali meso, prerađevine i druge osetljive namirnice tada više nisu bezbedne za upotrebu i mogu izazvati ozbiljno trovanje hranom.

Trik sa novčićem koji koriste iskusni putnici

Postoji jednostavan trik koji može da vam otkrije da li je zamrzivač radio bez prekida dok ste bili odsutni. Potrebni su vam samo plastična čaša, voda i jedan novčić.

Dan ili dva pre putovanja sipajte vodu u čašu i stavite je u zamrzivač da se potpuno zaledi. Neposredno pred polazak, izvadite čašu i stavite novčić na površinu leda, a zatim je vratite nazad u zamrzivač.

Kako da proverite da li je hrana bezbedna?

Kada se vratite sa odmora, prvo proverite položaj novčića u čaši.

Ako je novčić ostao na vrhu leda, to znači da zamrzivač nije prestajao da radi i da se hrana nije odmrzavala. Namirnice su i dalje bezbedne za konzumaciju.

Međutim, ako je novčić potonuo na dno čaše ili se nalazi duboko u ledu, to je znak da je došlo do dužeg nestanka struje. Led se u jednom trenutku potpuno otopio, novčić je pao na dno, a zatim se voda ponovo zaledila kada je napajanje vraćeno.

U tom slučaju preporučuje se da svu hranu iz zamrzivača bacite, posebno meso i mlečne proizvode, kako biste izbegli moguće zdravstvene probleme.

Ovaj jednostavan trik traje svega nekoliko sekundi, a može vam pomoći da odmah znate da li su namirnice u zamrzivaču ostale bezbedne dok ste bili na odmoru.