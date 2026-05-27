Brod Velike Britanije se u bazi u Gibraltaru užurbano priprema za misiju čišćenja iranskih mina u strateški važnom Ormuskom prolazu.

Međutim, postavlja se ključno pitanje: Da li će Britanija zaista tražiti mine ili će uloga Londona na Bliskom istoku biti potpuno drugačija?

Između vojnog pritiska i političkih igara



Brod "RFA Lyme Bay" se u Gibraltaru ubrzano oprema najsavremenijim podvodnim dronovima, sonarnim sistemima i veštačkom inteligencijom za detekciju eksplozivnih naprava na morskom dnu.

Ipak, zvanični London naglašava da ova misija u Ormuskom moreuzu, koju bi Britanci trebalo da vode zajedno sa Francuzima, neće započeti sve dok se ne potpiše zvanični mirovni sporazum između SAD i Irana.

Kritičari i vojni analitičari ukazuju na to da je cela operacija zapravo politički manevar.

Donald Tramp je prethodno oštro kritikovao evropske saveznike iz NATO, poručivši im da "sami obezbeđuju svoju naftu" i rugajući se britanskoj mornarici.

Slanje broda u Gibraltar vidi se kao pokušaj Londona da odobrovolji Vašington i pokaže vojnu spremnost, dok američki zvaničnici istovremeno priznaju da u Ormuskom prolazu još uvek nije zvanično detektovana niti uništena nijedna mina.

Ko veruje u britansku mirovnu misiju?

Dok britanski ministar oružanih snaga Al Karns tvrdi da je uloga Kraljevske mornarice ključna kako bi se osiguravajućim kućama pružila "apsolutna sigurnost" za obnovu pomorskog saobraćaja, mnogi smatraju da London samo demonstrira silu.

Ormuski prolaz je blokiran nakon sukoba SAD i Izraela sa Iranom, a ekonomske štete su ogromne.

Ipak, rešenje krize ne leži na vojnim palubama u Gibraltaru, već u diplomatskim pregovorima koji se trenutno vode iza zatvorenih vrata.