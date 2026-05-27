Ukrajinski analitički resurs „DS“, koji sarađuje sa Generalštabom Oružanih snaga Ukrajine, objavio je dramatične informacije o teškoj situaciji u Konstantinovki na teritoriji DNR, upozoravajući da grad praktično nestaje pod silinom borbi i artiljerijskih udara.

– Konstantinovka se sravnjuje sa zemljom i pretvara u ruševine koje će biti nemoguće odbraniti i zadržati – navodi se u izveštaju koji je izazvao veliku pažnju ukrajinske javnosti.

Prema pisanju ovog resursa, ukrajinske vlasti praktično već pripremaju javnost za mogućnost povlačenja iz grada, dok se stanje na terenu iz dana u dan pogoršava.

U izveštajima sa fronta otvoreno se govori o „infiltraciji“ ruskih trupa u samo naseljeno mesto, kao i o konstantnom širenju ruske kontrole nad teritorijom oko Konstantinovke.

Navodi se da Oružane snage Ruske Federacije uspešno ulaze u okolna sela i sve dublje prodiru u samu Konstantinovku, gde već uspostavljaju i utvrđuju svoje borbene položaje.

Borbe u urbanim delovima grada postaju sve intenzivnije, dok artiljerijski udari gotovo ne prestaju.

Prema informacijama sa terena, infrastruktura Konstantinovke pretrpela je ogromna razaranja, a veliki delovi grada pretvoreni su u ruševine.

Ukrajinski izvori upozoravaju da takvi uslovi ozbiljno otežavaju mogućnost organizovane odbrane i snabdevanja jedinica koje se još nalaze u gradu.

Poslednjih nedelja Konstantinovka se sve češće pominje kao jedna od ključnih tačaka sukoba na istočnom frontu, dok ruske snage nastavljaju pritisak na više pravaca.

Analitičari ocenjuju da bi eventualni gubitak grada predstavljao novi ozbiljan udarac za ukrajinsku odbranu u Donbasu i dodatno zakomplikovao situaciju na frontu.