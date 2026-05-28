U videu koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se brod koji je pogođen projektilom, nakon čega se dogodila eksplozija, prenosi NBC.

Dan ranije, američke snage su pokrenule napad na još jedan brod, za koji je saopšteno da je korišćen za prevoz droge u istočnom Pacifiku, a u tom napadu poginuo je jedan muškarac, dok su dvojica preživela.

Najmanje 196 mrtvih

Kampanja administracije američkog predsednika Donalda Trampa protiv brodova za koje se sumnja da prevoze drogu u latinoameričkim vodama, uključujući istočni Pacifik i Karipsko more, traje od početka septembra prošle godine, i u njoj je poginulo ukupno najmanje 196 ljudi.

Trampova administracija navodi da su SAD u ratu protiv latinoameričkih narko-kartela, za koje kaže da su odgovorni za smrtonosna predoziranja drogom koja pogađaju mnoge američke zajednice. Kritičari američke kampanje, međutim, dovode u pitanje zakonitost napada na brodove.

Prvi napad u okviru ove operacije izveden je 2. septembra, a administracija SAD našla se početkom decembra pod snažnim kritikama nakon što je potvrdila navode lista "Vašington post" da je tokom tog prvog napada izveden i dodatni udar na isti brod. Prema pisanju američkih medija, u tom drugom napadu ubijena su dvojica preživelih iz prvog udara. Pojedini američki kongresmeni postavili su pitanje da li bi takav naknadni napad mogao da predstavlja ratni zločin.