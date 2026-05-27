Rusija je upozorila zemlje članice Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) da se svet nalazi veoma blizu direktnog vojnog sukoba između Moskve i Zapada, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS Dmitrij Poljanski.

Govoreći za RT, Poljanski je rekao da je Moskva otvoreno upozorila zapadne države na mogućnost veoma skorog direktnog vojnog sukoba sa Rusijom.

– U suštini smo veoma, veoma blizu direktnog vojnog sukoba, a granica je toliko zamagljena da će biti veoma teško utvrditi da li smo već ušli u vruću fazu ili ne – izjavio je Poljanski.

Njegove reči izazvale su veliku pažnju u međunarodnim političkim i bezbednosnim krugovima, posebno u trenutku kada rastu tenzije između Rusije i NATO-a.

RIA Novosti podseća da Moskva poslednjih godina sve češće upozorava na, kako navodi, „neviđene aktivnosti NATO-a“ duž zapadnih granica Rusije.

Sa druge strane, NATO svoje vojno prisustvo i manevre opisuje kao mere odvraćanja i zaštite saveznika od potencijalne ruske agresije.

Ruski predsednik Vladimir Putin više puta je izjavio da Rusija nema nameru da napadne zemlje NATO-a, ali je istovremeno Moskva izražavala ozbiljnu zabrinutost zbog gomilanja snaga Alijanse u Evropi.

Poslednjih meseci dodatno su pojačane vojne aktivnosti duž istočnog krila NATO-a, uključujući velike vojne vežbe, raspoređivanje dodatnih trupa i intenziviranje saradnje zapadnih saveznika sa Ukrajinom.

Analitičari upozoravaju da bi svaki ozbiljniji incident ili pogrešna procena u trenutnoj atmosferi mogao da izazove novu eskalaciju i dodatno poveća rizik od direktnog sukoba velikih sila.

Upravo zato izjave koje dolaze iz Moskve izazivaju posebnu pažnju, jer se sve češće govori o tome da je Evropa ušla u najopasniji bezbednosni period još od završetka Hladnog rata.