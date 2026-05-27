NATO sve otvorenije prelazi na ratne scenarije koji uključuju direktne operacije protiv komandnih struktura potencijalnog protivnika, a najnoviji manevri nemačkih specijalnih snaga u Litvaniji izazvali su ozbiljnu pažnju bezbednosnih analitičara širom Evrope.

Tokom velikih manevara pod nazivom „Srebrni bodež 2026“, nemački komandosi zajedno sa litvanskim snagama uvežbavali su operacije duboko iza neprijateljskih linija, uključujući hvatanje i eliminaciju visokih vojnih komandanata.

Iako Rusija nije zvanično imenovana kao protivnik, scenario same vežbe, lokacija manevara i poruke nemačkih zvaničnika praktično ne ostavljaju mnogo prostora za dilemu.

Vežba je održana u okviru šire NATO operacije „Plameni mač 2026“, a trajala je pune tri nedelje tokom maja.

Prema simulaciji na kojoj su radile NATO jedinice, deo Baltika pada pod okupaciju svega dvadeset dana nakon početka sukoba. Delovi Estonije i Litvanije nalaze se pod kontrolom neprijateljskih snaga, dok NATO u tom trenutku gubi vazdušnu nadmoć.

U takvim uslovima specijalne jedinice Alijanse deluju iza linija fronta, sprovode izviđačke operacije, pripremaju precizne udare i pokušavaju da neutrališu komandne centre protivnika.

Direktor specijalnih snaga Bundesvera Torsten Glockin izjavio je da je cilj bio maksimalno približavanje realnim ratnim uslovima.

– Vežbamo sa partnerima sa kojima bismo zajedno delovali i u slučaju aktiviranja savezničkih obaveza, što bliže realnosti i rame uz rame protiv neprijatelja – poručio je Glockin.

Posebna pažnja tokom manevara bila je usmerena na takozvano „specijalno izviđanje“, odnosno pronalaženje i praćenje visokovrednih meta.

Među ciljevima su bili komandni centri, vojna infrastruktura, logistička čvorišta, ali i sam vrh neprijateljskog vojnog rukovodstva.

Prema scenariju vežbe, jedinice su uvežbavale pripremu preciznih udara i hvatanje komandnog kadra protivnika, što praktično znači simulaciju operacija usmerenih na uklanjanje ili zarobljavanje visokih oficira i generala.

Istovremeno su izvođene i simulacije sabotaže infrastrukture na teritoriji pod kontrolom protivničkih snaga.

Meta su bili mostovi, radarski sistemi, dalekovodi i ključne logističke tačke.

Jedna od najdramatičnijih faza manevara bila je operacija hvatanja navodnog sabotera iz sopstvenih redova, koji je prema scenariju pripremao napad hemijskim ili biološkim sredstvima.

Akcija je izvedena vazdušnim putem na „okupiranoj“ teritoriji Litvanije, nakon čega je osumnjičeni prebačen u zonu pod kontrolom NATO-a.

U vežbi su učestvovali Komanda specijalnih snaga Bundesvera, nemačko helikoptersko krilo, binacionalna transportna eskadrila „Rajna“, transportno vazduhoplovstvo i Operativna komanda Bundesvera.

Nemački general Glockin posebno je istakao važnost Litvanije za nemačko vojno prisustvo na istočnom krilu NATO-a.

– Litvanija je jedan od ključnih stubova nemačkog angažmana u NATO-u – rekao je on.

Dodao je i da su uslovi tokom vežbe bili maksimalno približeni iskustvima iz rata u Ukrajini, uz minimalno „veštačkih elemenata“.

Analitičari ocenjuju da NATO poslednjih meseci sve intenzivnije prelazi sa klasičnih odbrambenih manevara na scenarije koji uključuju duboke operacije protiv komandnih struktura i infrastrukture potencijalnog protivnika.

Pored „Plamenog mača“ i „Srebrnog bodeža“, duž istočnog krila NATO-a trenutno se održava i niz drugih vojnih aktivnosti i manevara u neposrednoj blizini ruske granice, što dodatno podiže tenzije i pažnju bezbednosnih službi širom regiona.