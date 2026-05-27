Ruske bezbednosne službe podigle su ozbiljan alarm nakon tvrdnji da Ukrajina intenzivno gomila trupe uz samu granicu sa Rusijom, što je izazvalo nova strahovanja od moguće eskalacije sukoba.

Prvi zamenik direktora i načelnik Pogranične službe FSB Rusije Vladimir Kulišov izjavio je da opasnost od oružane invazije i provokacija ukrajinskih formacija i dalje postoji i da ruske službe pažljivo prate situaciju na granici.

– Istovremeno, ostaje pretnja oružanom invazijom i provokacijama ukrajinskih oružanih formacija na rusko-ukrajinskoj državnoj granici – rekao je Kulišov u intervjuu za „Rusku gazetu“.

Prema njegovim rečima, posebnu zabrinutost izaziva naglo povećanje ukrajinskih vojnih jedinica u pograničnim oblastima.

Kulišov tvrdi da se koncentracija neprijateljskih snaga trenutno beleži u Černigovskoj, Sumskoj i Harkovskoj oblasti, koje se nalaze uz rusku granicu.

Ruske službe smatraju da ovakvo raspoređivanje snaga može predstavljati pripremu za nove provokacije ili pokušaje destabilizacije pograničnih područja.

Izjava visokog zvaničnika FSB-a dolazi u trenutku kada se sukob između Rusije i Ukrajine dodatno zaoštrava, dok obe strane gotovo svakodnevno razmenjuju optužbe za napade, diverzije i pokušaje probijanja linija fronta.

Poslednjih nedelja ruske vlasti više puta su upozoravale na povećanu aktivnost ukrajinskih dronova i specijalnih jedinica u blizini granice, dok su pojedine oblasti u Rusiji bile meta napada bespilotnim letelicama.

U Moskvi tvrde da je cilj takvih operacija stvaranje pritiska na rusku teritoriju i izazivanje panike među stanovništvom pograničnih regiona.

Sa druge strane, ukrajinska strana do sada nije komentarisala navode FSB-a o navodnom gomilanju trupa i pripremama za moguće operacije uz granicu.

Analitičari upozoravaju da bi svako novo podizanje tenzija duž rusko-ukrajinske granice moglo dodatno destabilizovati region i otvoriti prostor za ozbiljniju eskalaciju sukoba.