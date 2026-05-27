Bivša prva dama SAD Džil Bajden šokirala je javnost priznanjem da je tokom katastrofalne debate Džoa Bajdena i Donalda Trampa 2024. godine pomislila da njen suprug doživljava moždani udar.

U intervjuu za CBS News rekla je da ju je stanje tadašnjeg predsednika tokom televizijskog duela ozbiljno uplašilo.

– Bila sam prestravljena, jer nikada ranije, niti posle toga, nisam videla Džoa takvog. Nikada – rekla je Džil Bajden.

Dodala je da ni danas ne zna šta se tačno dogodilo tokom debate koja je izazvala politički zemljotres u Americi.

– Dok sam gledala, pomislila sam: „O, Bože, on ima moždani udar“. Uplašila sam se do smrti – priznala je bivša prva dama.

Televizijska debata održana 27. juna 2024. godine izazvala je ogromnu pažnju javnosti nakon što je tadašnji predsednik SAD više puta zastajkivao, delovao zbunjeno, gubio tok misli i teško odgovarao na pitanja.

Snimci sa debate munjevito su se proširili društvenim mrežama i pokrenuli ozbiljne sumnje u Bajdenovo zdravstveno stanje i sposobnost da nastavi predsedničku kampanju.

Njegov nastup izazvao je paniku među demokratama, a pojedini članovi stranke otvoreno su tražili da se povuče iz predsedničke trke.

Samo nekoliko nedelja kasnije, 21. jula 2024. godine, Bajden je i zvanično odustao od kandidature i podržao tadašnju potpredsednicu Kamalu Haris kao kandidatkinju Demokratske partije.

Džil Bajden trenutno obilazi američke medije povodom izlaska svojih memoara „View from the East Wing“, koji će biti objavljeni 2. juna.

Njeno priznanje o debati sa Trampom već je izazvalo buru reakcija u američkoj javnosti, dok politički analitičari ocenjuju da bi ova izjava mogla ponovo otvoriti pitanja o tome šta se zaista događalo iza kulisa Bele kuće tokom poslednjih meseci Bajdenove kampanje.