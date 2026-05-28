"Generalštab vojske napominje da su svi zvuci eksplozija koji se čuju rezultat presretanja neprijateljskih napada sistema protivvazdušne odbrane. Molimo sve da se pridržavaju bezbednosnih i uputstava za zaštitu koje su izdali nadležni organi", navodi se u saopštenju vojske Kuvajta, koje prenose mediji.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je ranije danas da je gađao američku vazduhoplovnu bazu u 4.50 sati po lokalnom vremenu, nakon američkog napada u blizini aerodroma Bandar Abas, ne navodeći gde se nalazi američka baza koja je bila meta napada.

Iranski mediji su javili da su se rano jutros čule tri eksplozije istočno od iranskog lučkog grada Bandar Abas, kao i da je iranska protivvazdušna odbrana aktivirana na kratko nakon što su se čule eksplozije.

Američka vojska izvela je tokom noći nove udare na vojne lokacije u Iranu, a oborena su i četiri iranska borbena drona koji su predstavljali pretnju oko Ormuskog moreuza, izjavio je ranije danas američki zvaničnik.

Zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je za Rojters da je u vazdušnom udaru pogođena iranska kopnena kontrolna stanica u gradu Bandar Abas, odakle je trebalo da se lansira peti dron, kao i da su akcije "bile odmerene, isključivo odbrambene i imale su za cilj održavanje primirja", prenosi Tanjug.

