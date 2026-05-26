Meksičke vlasti istražuju mogućnost da se na slobodi nalazi serijski ubica nakon što su u turističkom gradu Puerto Valjarta u razmaku od svega nekoliko nedelja pronađena tela tri žene sa jezivo sličnim obrascem zločina.

Slučaj je izazvao paniku u jednom od najpopularnijih turističkih mesta u Meksiku, koje svake godine posećuju hiljade američkih turista.

Policija u Puerto Valjarti trenutno analizira snimke nadzornih kamera, dokaze i izveštaje istražitelja kako bi utvrdila da li su ubistva međusobno povezana.

Prema navodima vlasti, sve žrtve bile su u ranim ili srednjim tridesetim godinama i imale su tetovaže. Njihova tela pronađena su delimično obnažena i ostavljena na izolovanim lokacijama, što je dodatno pojačalo strah od mogućeg serijskog ubice.

Prva žrtva pronađena je 10. maja u blizini poznatog vidikovca Rancho El Piruli. Drugo telo otkriveno je nekoliko dana kasnije na odmorištu pored autoputa.

Najnoviji slučaj šokirao je lokalno stanovništvo nakon što je telo žene pronađeno na zemljanom putu u naselju Parque Las Palmas.

Identitet treće žrtve još nije zvanično potvrđen, ali lokalni mediji navode da bi mogla da bude 22-godišnja Elizabet Martinez, koja je ranije prijavljena kao nestala.

Na telu su pronađeni tragovi nasilja, dok su istražitelji posebno analizirali tetovaže na vratu, šaci i ruci, među kojima su bili motivi lobanje, žene sa rogovima i jedno ime, prenosi Mexico News Daily.

Istraga je i dalje u početnoj fazi, a vlasti razmatraju i mogućnost da su tela žena dovezena u Puerto Valjartu nakon što su ubijene na drugoj lokaciji.

Vest o mogućem serijskom ubici dodatno je uzdrmala reputaciju ovog turističkog grada, koji je već ranije ove godine bio pogođen nasiljem povezanom sa narkokartelima.

U februaru su u Puerto Valjarti spaljeni autobusi i opljačkane prodavnice nakon osvete pripadnika kartela zbog smrti ozloglašenog vođe kartela Jalisco New Generation, poznatog kao El Menčo.

Tada su brojni američki turisti ostali zaglavljeni u gradu usred nasilja i haosa na ulicama.

Direktor turističke kompanije Fora Travel Pol Tumpovski izjavio je za The Post da turisti sada moraju da budu posebno oprezni.

– Ovo je trenutak kada treba malo više razmisliti i proceniti koliki nivo rizika ste spremni da prihvatite – rekao je on.

Prema njegovim rečima, putnici ne treba da paniče, ali moraju da budu mnogo pažljiviji nego ranije.

Slučaj je izazvao ogromnu pažnju javnosti u Meksiku i SAD, dok policija pokušava da utvrdi da li se iza jezivih ubistava krije jedna osoba ili organizovana kriminalna grupa.