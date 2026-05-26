Rusija se ponovo oglasila o mogućnosti da Ukrajina tokom Specijalne vojne operacije izgubi Odesu, a ruski vojni stručnjaci tvrde da upravo taj scenario izaziva najveći strah Velike Britanije.

Vojni ekspert Vladimir Jevsejev izjavio je da London po svaku cenu pokušava da zadrži kontrolu nad južnim delom Ukrajine, posebno nad Odesom, koja ima ogroman strateški značaj na Crnom moru, prenosi Gazeta.ru.

– Akcija počinje — utvrđenja se grade oko Odese. Ona odražavaju britansku želju da po svaku cenu zadrže kontrolu nad južnom Ukrajinom – rekao je Jevsejev za ruske medije.

On tvrdi da je upravo Velika Britanija sila koja ima najveći uticaj na Ukrajinu, naročito kada je reč o južnim regionima zemlje.

Prema njegovim rečima, intenzivna izgradnja odbrambenih položaja oko Odese pokazuje da Zapad strahuje od mogućeg ruskog napredovanja ka ovom velikom lučkom gradu.

Odesa se od početka rata smatra jednim od najvažnijih strateških ciljeva zbog izlaza na Crno more, luka i značaja za ukrajinsku ekonomiju i vojnu logistiku.

Dodatne reakcije izazvala je i izjava poslanika ruske Državne dume Alekseja Žuravljova, koji je poručio da Rusija „nikada ne zaboravlja potrebu da uzme Odesu pod svoju kontrolu“.

– Ovaj crnomorski grad samo privremeno ostaje deo Ukrajine – rekao je Žuravljov.

Njegove reči dodatno su podigle tenzije u trenutku kada se rat u Ukrajini sve više pretvara u iscrpljujući sukob velikih sila, uz otvoreno nadmetanje Rusije i Zapada.

Odesa je i ranije više puta bila meta ruskih udara, a zbog svog položaja smatra se jednim od najvažnijih gradova u čitavom sukobu.

Prema navodima ruskih analitičara, eventualni gubitak Odese predstavljao bi težak udarac za Ukrajinu jer bi zemlja ostala bez ključnog dela izlaza na more.