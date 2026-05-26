Na Izrael izvršen najmoćniji napad dronova ikada

Izraelski bezbednosni establišment identifikovao je značajnu eskalaciju pretnje od dronova Hezbolaha nakon velikog napada na severni Izrael – incidenta koji je jedan bezbednosni zvaničnik opisao kao "najmoćniji napad dronova ikada pokrenut protiv Izraela".

Prisilna evakuacija u Libanu

Izraelska vojska izdala je naredbu za prisilnu evakuaciju stanovništva gradova Mašgara i Sahmar u dolini Beka u Libanu. "S obzirom na to da teroristička partija Hezbolah krši sporazum o prekidu vatre, Vojska odbrane je primorana da snažno deluje protiv nje", navodi se u saopštenju.

Delimično obnavljanje pristupa internetu u Iranu

Internet konekcija u Iranu je delimično obnovljena nakon skoro 90 dana nestanka struje, saopštila je nadzorna organizacija. NetBloks je izvestio da je u Islamskoj Republici došlo do "delimičnog obnavljanja", ali da je "nejasno" da li će se ono održati. Dodalo se da je time okončano "najduže obustavljanje interneta na nacionalnom nivou u modernoj istoriji".

Prvi put od početka rata...

Izraelska vojska je upozorila civile u južnolibanskom gradu Nabatijeh da se evakuišu prvi put od početka rata. Avičaj Adrai, portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), pozvao je stanovnike Nabatije da "odmah" napuste svoje domove. "Svako ko je u blizini članova, objekata ili vojne opreme Hezbolaha dovodi svoj život u opasnost", dodao je. Nabatija, uglavnom napuštena od početka najnovijeg rata između Izraela i Hezbolaha 2. marta, suočava se sa neumoljivim napadima uprkos primirju dogovorenom 17. aprila. To je prvi put da je IDF upozorio civile unapred na napade.

IDF: Tokom noći izvedeni napadi na 100 ciljeva Hezbolaha u dolini Beka i južnom Libanu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su tokom noći izvele napade na više od 100 ciljeva libanske militantne grupe Hezbolah širom doline Beka i južnog Libana.

Prema navodima izraelske vojske, napadi su bili usmereni na skladišta oružja, komandne centre, osmatračke položaje i drugu infrastrukturu koju Hezbolah koristi za planiranje i izvođenje napada na vojnike i civile, prenosi Tajms of Izrael.

U jednom napadu u oblasti Mašgara u dolini Beka, izraelska vojska navodi da je gađana infrastruktura u kojoj su identifikovani pripadnici Hezbolaha, koji su potom ubijeni u seriji napada izvedenih u razmaku od nekoliko sekundi.

Američki i izraelski avioni napali iranske brodove, ima mrtvih