Iran je brutalno odgovorio na najnovije američke vojne udare na jugu zemlje i zapretio scenarijem koji bi mogao da izazove globalni energetski haos i novi talas ekonomske katastrofe širom sveta.

Predstavnik iranskog operativnog štaba „Hatam el-Anbija“ Ebrahim Zolfagari poručio je da Sjedinjene Američke Države razumeju samo „jezik sile“ i upozorio da bi cena nafte mogla da eksplodira do čak 200 dolara po barelu.

– Vlada SAD je više puta pokazala da priznaje samo jezik sile. Spremite se za naftu od 200 dolara po barelu – napisao je Zolfagari na društvenim mrežama nakon američkih udara.

Njegova poruka odmah je uzdrmala svetska tržišta, a trgovci energentima počeli su da strahuju od potpune destabilizacije Persijskog zaliva i Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih energetskih prolaza na planeti.

Prema navodima Rojtersa, cena nafte Brent odmah je skočila iznad 98 dolara po barelu, nakon što su američke snage gađale ciljeve u južnom Iranu.

Analitičari upozoravaju da bi svaki novi incident kod Ormuskog moreuza mogao da izazove ozbiljan poremećaj u isporukama nafte i tečnog prirodnog gasa iz Persijskog zaliva.

Upravo zbog toga iranska pretnja nije doživljena kao obična politička izjava, već kao upozorenje koje bi moglo da pogodi čitavu planetu.

Ako bi plovidba kroz Ormuski moreuz bila blokirana ili ozbiljno ugrožena, posledice se ne bi zadržale samo na tržištu energenata. Poskupljenja bi se gotovo momentalno prelila na gorivo, transport, hranu, industriju i račune građana širom sveta.

Teheran je poručio da nema govora o ozbiljnim pregovorima dok američke bombe padaju na iransku teritoriju.

– O diplomatiji se ne može govoriti dok američke snage izvode napade – poručio je Zolfagari.

Time je Iran praktično stavio do znanja da će svaki novi američki udar dodatno ugroziti pregovore koji se trenutno vode u Kataru.

Do nove eskalacije došlo je nakon američkih udara na jugu Irana. Prema saopštenju američke Centralne komande, SAD su gađale iranske čamce koji su navodno pokušavali da postave mine, kao i raketne položaje za koje Vašington tvrdi da su predstavljali pretnju američkim snagama.

Portparol Centralne komande Tim Hokins rekao je da su udari izvedeni u cilju zaštite američkih vojnika i da predstavljaju „samoodbrambenu akciju“.

Sa druge strane, iranski mediji objavili su da su eksplozije odjekivale u blizini Bandar Abasa, jednog od ključnih vojnih i pomorskih centara Irana.

Amerika tvrdi da nije pokušala da sruši pregovore, već da je reagovala na neposrednu opasnost. U Teheranu, međutim, smatraju da Vašington pokušava da pregovore vodi pod vojnom prisilom.

Upravo zbog toga poruka o „nafti od 200 dolara“ ima mnogo dublje značenje od same ekonomske pretnje. Iran time šalje signal da može ozbiljno da uzdrma globalnu ekonomiju čak i bez direktnog širenja rata.

Dok svet strahuje od nove eksplozije sukoba na Bliskom istoku, tržišta energenata već pokazuju prve znake panike.