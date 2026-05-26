„To nisu velike zemlje. Pokušavaju da pronađu najbolja rešenja protiv ruske agresije, ukoliko do nje dođe. Da zaštite svoje ljude“, rekao je Fedirko.

Ministar odbrane Estonije Hano Pevkur izjavio je za Politiko da se njegova zemlja već dugo priprema za moguće ruske napade i da poseduje dovoljno znanja i iskustva za zaštitu stanovništva.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Litvanije rekao je da nema informacije o konkretnim pregovorima o skloništima, ali je naglasio da je „iskustvo stečeno u Ukrajini izuzetno vredno“.

Ministarstvo spoljnih poslova Letonije nije odgovorilo na zahtev za komentar.

Generalni direktor ukrajinske kompanije Metinvest Jurij Riženkov potvrdio je da je njegova firma vodila preliminarne razgovore sa baltičkim vladama o izgradnji skloništa za zaštitu od mogućih napada dronovima.

„Svako može da izgradi sklonište, ali ono što je zaista vredno jeste taktičko znanje“, rekao je on.

Poslednjih meseci sve su češći incidenti sa dronovima koji ulaze u vazdušni prostor baltičkih država.

U Letoniji je jedan ukrajinski dron pao na rezervoar za naftu u gradu Rezekne, blizu ruske granice, i oštetio objekat.

Nakon više incidenata sa dronovima, ministar odbrane Letonije podneo je ostavku zbog kritika da njegovo ministarstvo nije adekvatno odgovorilo na pretnju, što je kasnije dovelo i do pada vlade.

U Litvaniji su vazdušne uzbune primorale državne zvaničnike i predsednika Gitanasa Nausedu da se sklone u skloništa.

Posle nekoliko upada dronova u vazdušni prostor baltičkih zemalja, ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha uputio je izvinjenje baltičkim državama.