Sezona letovanja je počela, a sa njom i velika potražnja za putnim zdravstvenim osiguranjem koje većina građana Srbije smatra obaveznim delom pripreme za odlazak na more. Ipak, ove godine turiste na šalterima osiguravajućih kuća i onlajn platformama čekaju nešto drugačiji uslovi nego prethodnih sezona.

Prema podacima turističkih agencija, veliki broj putnika i dalje uzima polise automatski, uglavnom obraćajući pažnju samo na cenu. Međutim, upravo su detalji u uslovima osiguranja ono što bi moglo da napravi najveći problem tokom odmora.

Kod pojedinih osiguravajućih kuća osnovni paketi više ne uključuju određene zdravstvene tegobe koje su ranije bile deo standardnog pokrića. To se pre svega odnosi na alergijske reakcije, opekotine od sunca, ubode meduza ili morskih ježeva, kao i druge česte probleme sa kojima se turisti suočavaju tokom boravka na moru.

Najjeftinije polise sada uglavnom pokrivaju samo hitna stanja koja direktno ugrožavaju život pacijenta. U praksi to znači da pregled zbog jače alergije, sunčanice ili sličnih tegoba u privatnim klinikama u Grčkoj ili Crnoj Gori može biti naplaćen od 80 do 150 evra, bez garancije da će trošak kasnije biti refundiran.

Da bi ovakve situacije bile pokrivene, putnici moraju da izaberu skuplje pakete osiguranja. Razlika u ceni često nije velika i kreće se od nekoliko stotina dinara po osobi, ali obim pokrića može biti značajno širi.

Promene su uvedene i kada je reč o rekreativnim aktivnostima tokom odmora. Vožnja skutera, kvada, glisera ili popularne “banane” na vodi sada se u mnogim polisama vodi kao aktivnost sa povećanim rizikom. Bez dodatnog osiguranja, eventualne povrede i medicinske intervencije mogu pasti isključivo na teret putnika.

Troškovi lečenja u inostranstvu, posebno u privatnim klinikama u turističkim mestima, poslednjih godina rastu, zbog čega su i cene polisa nešto više nego ranije. Za desetodnevno putovanje individualna polisa uglavnom košta između 1.200 i 1.800 dinara, dok porodični paketi mogu dostići i više od 5.000 dinara, u zavisnosti od pokrića.

Stručnjaci upozoravaju da građani ne bi trebalo da biraju isključivo najjeftiniju opciju. Veće sume osiguranja, poput pokrića do 30.000 ili 50.000 evra, mogu biti presudne u slučaju ozbiljnijih zdravstvenih komplikacija ili potrebe za transportom pacijenta nazad u Srbiju.

Pre potpisivanja ugovora savetuje se da putnici obavezno provere da li polisa ima franšizu, odnosno obavezno učešće u troškovima lečenja, kao i da li osiguranje direktno pokriva troškove u inostranstvu ili se novac refundira naknadno.

Važno je proveriti i da li su u paket uključene alergijske reakcije, hitna stomatološka pomoć i povrede tokom rekreativnih aktivnosti, jer upravo te stavke ove godine najčešće prave razliku između osnovnih i proširenih polisa, piše Blic.