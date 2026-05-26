Ulazak u crkvu bez marame već godinama izaziva rasprave među vernicima, posebno kada su u pitanju žene i poštovanje pravoslavnih običaja. Dok jedni smatraju da je pokrivanje glave neizostavan deo tradicije i znak poštovanja prema svetinji, drugi veruju da vera ne može da se meri odećom, već isključivo onim što čovek nosi u sebi.

Mnoge žene i danas ne ulaze u hram bez marame, naročito tokom velikih praznika ili u manastirima, ali sve češće se postavlja pitanje da li je to zaista crkveno pravilo ili običaj koji se prenosio generacijama. Sveštenici objašnjavaju da je kroz istoriju pokrivanje glave bilo deo kulture i načina života, ali da ono nikada nije bilo važnije od same vere, molitve i iskrene namere s kojom neko dolazi u crkvu.

Šta je zaista važno u crkvi?

Na ovu temu govorio je i jedan grčki duhovnik koji je odgovarao na pitanje da li žena bez marame greši kada ulazi u crkvu. Njegov odgovor bio je jednostavan - Boga ne zanimaju ni marama, ni pantalone, ni spoljašnji izgled, već čovekovo srce, ponašanje i odnos prema veri.

Prema njegovim rečima, smisao odlaska u hram nije u tome da neko ispuni formu ili zadovolji tuđa očekivanja, već da pronađe mir, pomoli se i približi se Bogu. Zato nijedna žena ne bi trebalo da se oseća nepoželjno ili manje vredno ako nije pokrila glavu.

Crkva nije mesto za osuđivanje

Poslednjih godina često se mogu čuti iskustva žena koje su u crkvi doživele neprijatnosti zbog garderobe ili marame. Upravo o tome govorila je i jedna blogerka, navodeći da su pojedine vernike grubo upozoravale mlađe žene kako nisu prikladno obučene.

Sveštenik je na to poručio da niko nema pravo da procenjuje tuđu veru niti da određuje koliko je neko pobožan na osnovu izgleda. Kako kaže, osuđivanje drugih više govori o onome ko osuđuje nego o osobi kojoj se zamera.

Ako se neko ipak nađe u neprijatnoj situaciji, savet je da ostane smiren i da ne ulazi u raspravu, jer je suština molitve i boravka u crkvi unutrašnji mir, a ne prepirka sa ljudima.

Kada je marama ipak poželjna?

Iako nije obavezna u svakom slučaju, postoje mesta i prilike gde se pokrivanje glave i dalje smatra znakom poštovanja prema tradiciji i pravilima zajednice.

To se posebno odnosi na:

manastire, gde su pravila uglavnom stroža,

pričešće, venčanja i krštenja,

velike praznike i svečane liturgije.

Najvažnije je da odeća bude pristojna i primerena svetom mestu - da pokriva ramena i kolena i da ne bude provokativna.

Na kraju, većina sveštenika slaže se u jednom: vera se ne meri maramom, već načinom na koji čovek živi, govori i odnosi se prema drugima.