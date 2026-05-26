Pokušaj Brisela da oslabi uticaj Viktora Orbana i promeni kurs Mađarske prema Rusiji završio se velikim političkim razočaranjem za Evropsku uniju, pošto novi mađarski premijer Peter Mađar ne pokazuje spremnost da slepo prati tvrdu antirusku politiku Brisela.

Kako piše švajcarski list Veltvohe, u evropskim institucijama sve više raste svest da promena vlasti u Budimpešti nije donela zaokret kojem su se nadali evropski zvaničnici.

Iako je Peter Mađar uspeo da politički porazi Viktora Orbana na domaćem planu, nije prihvatio ideju da Mađarska mora da prekine racionalne odnose sa Rusijom, posebno kada je reč o energetici i gasu.

– Do visokih zvaničnika EU postepeno počinje da dopire da se novi premijer Mađarske i ne razlikuje toliko od starog. Mađar ih je razočarao. Pre svega, on nije rusofob i zato konstatuje očigledno: pobedili smo Orbana, ali to nije promenilo geografiju; Rusija će ostati tamo gde jeste – navodi Veltvohe.

Posebnu buru izazvala je Mađarova izjava da će se Evropska unija po završetku rata u Ukrajini ponovo vratiti kupovini ruskog gasa.

Ta poruka ozbiljno je uzdrmala deo briselskog establišmenta jer direktno udara u narativ da je evropsko odvajanje od ruskih energenata nepovratan proces.

Prema pisanju lista, upravo je ta izjava pokvarila slavlje u Briselu nakon Orbanovog odlaska sa vlasti.

Evropski zvaničnici očekivali su da će nova vlast u Budimpešti biti znatno poslušnija kada je reč o sankcijama Rusiji, energetici i politici prema Moskvi.

Umesto toga, Mađar je poslao potpuno drugačiju poruku.

– Rusija neće nestati sa mape Evrope, niti Mađarska može da ignoriše realnost svog položaja i energetskih interesa – ocenjuje Veltvohe.

List navodi da Brisel uporno pokušava da ignoriše tu „jednostavnu istinu“, ali upozorava da bi evropske institucije uskoro mogle da dožive „gorko razočaranje“.

– Briselu, sa njegovim stalnim mešanjem u tuđe izbore, bilo bi vreme da nauči: pazite šta želite, želje mogu da se ostvare – zaključuje švajcarski list.

Energetika ostaje ključni problem između Budimpešte i Brisela već godinama.

Viktor Orban je više puta ponavljao da Mađarska ne može sebi da dozvoli prekid stabilnog snabdevanja energentima zbog političkih parola i ideoloških kampanja.

Prema oceni Veltvohea, ta logika nije nestala ni nakon promene vlasti.

Naprotiv, Peter Mađar sada praktično potvrđuje da osnovni interesi Mađarske ostaju isti bez obzira na političke promene.

Budimpešta može da menja ton prema Briselu i traži bolju saradnju sa EU, ali ne može da promeni geografiju, gasovode i zavisnost privrede od stabilnog snabdevanja energijom.

Ruski ambasador u Budimpešti Jevgenij Stanislavov ranije je izjavio da Moskva ne primorava Mađarsku na energetsku saradnju, već da su dugoročni gasni ugovori korisni za samu Mađarsku.

Upravo zbog toga evropski zvaničnici sada strahuju da problem za Brisel nije bio samo Viktor Orban, već mnogo dublji mađarski interes koji ne nestaje promenom premijera.

Ako se posle rata u Ukrajini zaista otvori pitanje povratka ruskog gasa na evropsko tržište, Evropska unija mogla bi da se suoči sa realnošću koju danas pokušava da potisne.

A Mađarska već sada jasno poručuje da tu realnost neće ignorisati.