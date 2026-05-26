Iz ministarstva je navedeno da će Iran odgovoriti i da neće oklevati da se brani.

Američka vojska je u ponedeljak izvela napade na jugu Irana na ciljeve koji su uključivali čamce koji su pokušavali da postave mine i raketne lansirne položaje, u onome što je opisala kao "odbrambene akcije", piše Gardijan.

- SAD su počinile grubo kršenje primirja u regionu Hormozgan u poslednjih 48 sati... Iran smatra američki režim odgovornim za sve posledice koje proizilaze iz ovih agresivnih i neopravdanih akcija - navodi se u saopštenju iranskog ministarstva.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da su njegove snage oborile dron MQ-9 Reaper i otvorile vatru na borbeni avion F-35 i još jedan dron koji su ušli u iranski vazdušni prostor. U saopštenju IRGC nije naveo kada su se incidenti dogodili.

IRGC je u saopštenju upozorio da će odgovoriti na svako kršenje primirja.

„Korpus islamske revolucionarne garde upozorava na svako kršenje primirja od strane agresivne američke vojske i smatra svoje pravo na uzvratni odgovor legitimnim i sigurnim“, navodi se u saopštenju grupe, prema iranskim državnim medijima.

CNN navodi da su američke i iranske snage već razmenjivale vatru tokom primirja, ali da nije jasno kako će najnoviji napad uticati na prekid vatre.

Iran postavio ultimatum SAD

Podsetimo, agencija Fars objavila je da je obavešteni izvor blizak iranskom pregovaračkom timu u razgovorima sa SAD izjavio je da Iran nije prihvatio nikakve pregovore pre ispunjenja preduslova, uključujući oslobađanje blokirane imovine.

„Nikakvi pregovori nisu mogući bez transfera blokiranih iranskih sredstava“, rekao je izvor za Fars.

Ranije je saopšteno da Teheran računa na odmrzavanje oko 24 milijarde dolara svoje imovine u okviru mogućeg sporazuma sa Vašingtonom.

