Ovo je zgodna devojka premijera Mađarske Petera Mađara: O njegovom potezu bruje mreže - snimak je odmah postao viralan (VIDEO)

Putnik na aerodromu u Budimpešti snimio je tokom vikenda premijera Mađarske, Petera Mađara, kako na delu za dolaske čeka sa buketom cveća.

Njegovo prisustvo privuklo je pažnju na terminalu, gde se fotografisao sa građanima koji su to tražili.

Nakon toga je stigla njegova devojka, Ilona Sabo.

Peter Mađar joj je predao cveće, uzeo njen kofer, nakon čega su zajedno napustili aerodrom.

Ovaj video-snimak predstavlja odgovor na spekulacije o privatnom životu premijera koje su se pojavile na platformi Reddit, gde su kružile glasine da je par raskinuo.

Talas glasina pokrenut je nakon jednog TikTok video-snimka, na šta je Mađar ranije reagovao izjavom: "Nismo raskinuli, i sada sedi pored mene.”

Novi snimak potvrđuje da su premijer Mađarskei Ilona i dalje u vezi.

Blikk