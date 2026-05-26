Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova ocenilo je da poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini predstavlja jedan od najvažnijih događaja u odnosima dve zemlje u poslednjih deset godina, uz poruku da Peking i Beograd zajedno grade „zajedničku budućnost u novoj eri“.

Portparolka kineskog MSP Mao Ning izjavila je da su tokom Vučićeve posete postignuti značajni rezultati koji će dodatno učvrstiti političke, ekonomske i strateške veze Srbije i Kine.

– Državna poseta predsednika Srbije Kini predstavlja važan događaj povodom deset godina sveobuhvatnog strateškog partnerstva dve zemlje – poručila je Mao Ning.

Kako je saopšteno iz kineskog Ministarstva spoljnih poslova, lideri Srbije i Kine prisustvovali su potpisivanju čak 23 dokumenta o saradnji, dok je dodatnih 10 sporazuma potvrđeno na licu mesta, što ukupno čini 33 važna dokumenta između dve države.

Kina i Srbija usvojile su i dve velike zajedničke deklaracije – „Zajedničku izjavu Kine i Srbije o kontinuiranom unapređenju zajednice zajedničke budućnosti u novoj eri“ i „Zajedničku izjavu Kine i Srbije o zajedničkom sprovođenju četiri globalne inicijative“.

Posebnu pažnju izazvala je odluka predsednika Kine Si Đinpinga da Aleksandru Vučiću uruči „Orden prijateljstva“, jedno od najvažnijih kineskih priznanja za strane državljane.

Kako je navela Mao Ning, priznanje je uručeno zbog Vučićevog dugogodišnjeg doprinosa prijateljstvu Srbije i Kine, razvoju strateškog partnerstva i jačanju zajedničke budućnosti dve zemlje.

Tokom posete Vučić se sastao i sa kineskim premijerom Li Ćijangom, kao i sa predsednikom Nacionalnog komiteta Narodne političke konsultativne konferencije Kine Vang Huningom.

Kineska strana posebno je naglasila da dve zemlje imaju visok nivo političkog poverenja i međusobne podrške kada je reč o ključnim državnim interesima.

Prema rečima portparolke kineskog MSP, Srbija i Kina dogovorile su povezivanje kineskog „Petnaestog petogodišnjeg plana“ sa strategijom „Srbija 2030“, kao i dodatno produbljivanje saradnje u oblastima politike, ekonomije, infrastrukture, nauke, kulture, obrazovanja i turizma.

Mao Ning je istakla i da su dve države saglasne da u vremenu velikih globalnih promena treba dodatno jačati stratešku komunikaciju, promovisati multilateralizam i suprotstaviti se hegemonizmu i politici sile.

– Kina i Srbija zajednički će raditi na sprovođenju četiri globalne inicijative i doprineti rešavanju razvojnih izazova, međunarodnoj bezbednosti i unapređenju globalnog upravljanja – navela je ona.

Portparolka kineskog ministarstva ocenila je da intenzivan program Vučićeve posete, broj sastanaka i broj potpisanih sporazuma potvrđuju da odnosi Srbije i Kine nikada nisu bili snažniji.

Predsednik Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja na poziv predsednika Kine Si Đinpinga.