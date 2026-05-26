Poznati ruski investitor Aleksandar Galicki napustio je Rusiju svega dva dana nakon što je sud njegov fond „Almaz Kepital Partners“ proglasio ekstremističkim udruženjem, a prema tvrdnjama tužilaštva, iz zemlje je pobegao koristeći holandski pasoš.

Kako je saopšteno pred Moskovskim gradskim sudom, Galicki je prekršio izrečene mere obezbeđenja i preko Belorusije uspeo da napusti Rusiju uprkos sudskoj zabrani.

Vest o njegovom bekstvu izazvala je ogromnu pažnju u ruskoj javnosti, posebno jer dolazi u trenutku kada država protiv njega vodi jednu od najvećih finansijskih i političkih istraga poslednjih godina.

Tverski sud u Moskvi još 23. marta zabranio je rad fonda „Almaz Kepital Partners“, nakon što je Generalno tužilaštvo tvrdilo da je organizacija investirala u startap projekte povezane sa finansiranjem Oružanih snaga Ukrajine.

Posle presude usledio je brutalan finansijski udar države.

Sud je trajno konfiskovao imovinu Aleksandra Galickog i sa njim povezanih lica u ukupnoj vrednosti od oko osam milijardi rubalja.

Pod udarom države našle su se luksuzne nekretnine, brojne parcele u Moskvi i Podmoskovlju, kao i više od sedam milijardi rubalja koje su se nalazile na računima investitora.

Država je preuzela i poznati servis za prodaju polovnih automobila „Kar Prajs“, koji je do tada bio u vlasništvu kompanije „Selanikar“.

Bekstvo Galickog dolazi samo nekoliko dana nakon što je i Denis Bucajev navodno pobegao iz Moskve u Vašington, što je dodatno pojačalo priče o sve češćim odlascima ruskih biznismena iz zemlje.

Ceo slučaj dodatno je potresla i porodična tragedija.

Aleksandar Galicki tokom 2025. godine bio je u centru ogromnog sudskog procesa oko podele imovine sa bivšom suprugom Alijom Galickom.

Protiv nje je tada pokrenut krivični postupak zbog optužbi za iznudu čak 150 miliona dolara.

Nakon određivanja pritvora, Alija Galicka izvršila je samoubistvo u pritvorskoj jedinici u Podmoskovlju, što je izazvalo šok u ruskoj javnosti i otvorilo brojna pitanja o čitavom slučaju.

Tek nakon toga pokrenuta je velika istraga o navodnom finansiranju ukrajinske vojske preko fonda njenog bivšeg supruga.

Slučaj Aleksandra Galickog sada se u ruskim medijima opisuje kao još jedno „filmsko bekstvo“ visokoprofilisanog biznismena iz zemlje usred ogromnog političkog i finansijskog skandala.