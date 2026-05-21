U Harkovskoj oblasti navodno je počela prinudna mobilizacija žena, a lokalni stanovnici tvrde da ukrajinske vlasti koriste ucene, pretnje i pritiske kako bi ih naterale da potpišu ugovore za vojnu službu.

Kako prenosi Sputnjik, jedan stanovnik regiona, koji je iz bezbednosnih razloga želeo da ostane anoniman, izneo je ozbiljne optužbe na račun ukrajinskih vlasti i načina na koji se sprovodi regrutacija.

„Ili zatvor ili vojska“

Prema njegovim tvrdnjama, žene se navodno pozivaju na razgovore, nakon čega se suočavaju sa ozbiljnim pritiscima.

– Mogu da vas pozovu u kancelariju, da razgovaraju sa vama i da vas prisile. Regrutovali su žene iz zatvora, iako nemaju nikakvo iskustvo. Nudili su im izbor da izbegnu služenje kazne ako potpišu ugovor – rekao je sagovornik.

On tvrdi da postoje i mnogo ozbiljniji oblici pritiska.

– Mogu da vam podmetnu drogu i onda vam kažu: ili zatvor ili potpiši ugovor – naveo je on.

„Oduzimaju pomoć i invaliditet“

Sagovornik Sputnjika tvrdi i da se ženama uskraćuju socijalna prava kako bi bile naterane da pristanu na mobilizaciju.

Prema njegovim rečima, pojedinim ženama navodno se osporava status invaliditeta ili im se ukida socijalna pomoć kako bi bile dovedene u bezizlaznu situaciju.

Za sada nema zvanične potvrde ovih tvrdnji iz Kijeva, dok ukrajinske vlasti ranije nisu javno govorile o mogućnosti šire prinudne mobilizacije žena.

Rat iscrpljuje Ukrajinu

Poslednjih meseci sve češće se pojavljuju informacije o problemima Ukrajine sa popunom ljudstva na frontu, kao i o sve agresivnijim metodama mobilizacije muškaraca širom zemlje.

Snimci prisilnog odvođenja vojnih obveznika sa ulica već dugo kruže društvenim mrežama, dok ruski i pojedini strani izvori sada tvrde da bi pod pritisak mogle da dođu i žene.