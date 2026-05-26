Prava drama dogodila se u Rumuniji kada je bračni par pao sa litice visoke čak 100 metara na planini Karaiman, ali je uprkos stravičnom padu uspeo da preživi.

Nesreća se dogodila 24. maja na litici Brana Mare, a prema navodima medija, 57-godišnji muškarac i njegova supruga pali su u provaliju tokom boravka u planinama.

Spasilačke ekipe odmah su upućene na lice mesta nakon dojave o nesreći koja je mogla da se završi tragedijom.

Međutim, ono što je usledilo šokiralo je čak i iskusne spasioce.

Bračni par je čudom preživeo pad sa ogromne visine i zadobio samo lakše povrede.

Muškarcu su dijagnostikovane povrede ramena, grudnog koša i stomaka, dok žena nije imala teže povrede niti joj je bila potrebna hospitalizacija.

Prema pisanju medija, spasioci su ostali zapanjeni činjenicom da su oboje ostali živi nakon pada sa litice visoke gotovo kao neboder od tridesetak spratova.

Planina Karaiman poznata je po opasnim i strmim stazama koje svake godine privlače veliki broj avanturista i planinara.

Ovaj incident ponovo je otvorio pitanje bezbednosti turista u planinskim predelima Rumunije, posebno na zahtevnim i rizičnim rutama.

Vest o neverovatnom preživljavanju bračnog para brzo se proširila regionom, a mnogi slučaj nazivaju pravim čudom.

Samo nekoliko dana ranije još jedna drama dogodila se u evropskim Alpima, gde je turista pao čak 200 metara niz strmu kamenu padinu pred očima prijatelja sa kojima je krenuo u planinarenje.