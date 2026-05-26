Iako mnogi posežu za kupovnim sredstvima za pranje stakala, ona često ostavljaju masne tragove i tanak sloj koji privlači novu prašinu.

Zbog toga se sve više ljudi vraća starim metodama čišćenja koje su koristile naše bake, a koje daju odlične rezultate bez agresivne hemije i skupih preparata.

Jedan od najpopularnijih trikova dolazi iz Rusije, gde domaćice već decenijama koriste jednostavnu kombinaciju sastojaka za savršeno čiste prozore.

Tajna je u dve namirnice

Glavni sastojci ovog domaćeg sredstva za čišćenje su kukuruzni skrob i alkoholno sirće.

Za razliku od mnogih komercijalnih sprejeva koji samo površinski uklanjaju prljavštinu, ova mešavina deluje mnogo temeljitije.

Kukuruzni skrob funkcioniše kao blagi prirodni abraziv koji razbija masne naslage bez oštećenja stakla, dok sirće efikasno uklanja kamenac i tragove vode.

Kako da napravite domaće sredstvo za staklo?

Za pripremu će vam biti potrebno:

pola litra mlake vode

jedna supena kašika alkoholnog sirćeta

jedna kašičica kukuruznog skroba

Sve sastojke sipajte u bocu sa raspršivačem i dobro protresite dok se skrob potpuno ne rastvori.

Nemojte se iznenaditi ako tečnost postane blago zamućena – to je sasvim normalno i ne utiče na efikasnost sredstva.

Kako pravilno prati prozore?

Sredstvo poprskajte direktno na staklo, a zatim ga prebrišite pamučnom krpom kružnim pokretima.

Za završni sjaj najbolje je koristiti suvu mikrofiber krpu i povlačiti je ravnomerno od vrha ka dnu prozora.

Iskusne domaćice savetuju i da izbegavate pranje prozora po jakom suncu, jer toplota ubrzava sušenje tečnosti i ostavlja tragove na staklu.

Najbolje vreme za čišćenje je rano jutro ili oblačan dan.

Trik koji koriste profesionalci

Profesionalci za održavanje čistoće imaju još jedan praktičan savet.

Spoljašnju stranu prozora brišite horizontalnim pokretima, a unutrašnju vertikalnim. Tako ćete odmah znati sa koje strane je ostala eventualna mrlja.

Pored toga što je veoma efikasna, ova domaća mešavina je i znatno jeftinija od kupovnih preparata, a mnogi tvrde da prozori ostaju čisti mnogo duže.

Miris sirćeta brzo nestaje, dok iza njega ostaju samo blistavo čista i prozirna stakla.