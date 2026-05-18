Psiholog i osnivač časopisa „Thought Reader“ Fil Meklaud otkrio je da mnogi muškarci izlaze sa ženama koje liče na njihove bivše partnerke.

U ljubavi ljudi traže različite verzije istog tipa osobe

On navodi da to nije tako neuobičajeno kao što biste možda pomislili i objašnjava:

- Sve se vrti oko podsvesne potrage za bliskošću, uzrokovane sa nekoliko psiholoških faktora - uglavnom otiskom idealnog spoja formiranog kroz prošla pozitivna iskustva.U ljubavi ljudi često traže verzije istog tipa osobe. Zato ponekad vidite obrasce u odnosima ljudi.

Meklaud je ukazao na Luisa Hamiltona koji je izlazio sa Nikol Šerzinger pre veze sa Kim Kardašijan (koja liči na Šerzinger)

Mapa ljubavi

Zatim, tu je i devojka muzičara Gevina Rosdejla, Ksoana Iks, koja bi lako mogla da prođe kao njegova bivša žena, Gven Stefani, sa kojom je bio skoro 13 godina u braku.

Ima i mnogo drugih primera - i u svetu poznatih i među anonimnim muškarcima. Psiholog objašnjava se

- Iz perspektive teorije vezanosti, mozak i nervni sistem se povezuju sa poznatim emocionalnim obrascima, osobinama i dinamikom - objasnio je Makleod.

- Ove asocijacije mogu poticati od njihovog početnog staratelja ili prethodnih veza, porodične dinamike, ponovljenog pozitivnog pojačanja ili čak nerešenih emocionalnih iskustava.U psihologiji, ovo može stvoriti ono što se često naziva „šablon odnosa“ ili „mapa ljubavi“, gde podsvest koristi prošli emocionalni otisak kao buduću referencu za privlačnost. Odatle u suštini potiče ideja da neko ima određeni „tip“.

Šta sve utiče na privlačnost?

Neki ljudi veruju u zakon privlačnosti, verovanje da naše dominantne misli, želje, potrebe i očekivanja utiču na ljude kojima smo privučeni. Psihologija veruje da je ovo uslovljenost i poznatost; obe ideje su da se privlačnost često oblikuje mnogo pre nego što je svesno shvatimo.

- Bez obzira da li je u pitanju Zakon privlačnosti ili podudaranje obrazaca, mozak uvek procenjuje ljude na podsvesnom nivou tražeći signale zasnovane na privlačnosti, bezbednosti, energiji, humoru, samopouzdanju, da nabrojimo samo neke, dok se povezujemo i komuniciramo sa njima.

- Na ljudskom nivou, biti voljen i biti pun ljubavi jedan je od ključnih faktora koji doprinose emocionalnoj ravnoteži u vašem životu - zaključio je psiholog Meklaud, prenosi Daily Mail.