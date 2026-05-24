Nakon intervjua i ankete sa 1.000 muškaraca i žena o iskustvima na prvim sastancima, izdvojene su najčešće greške zbog kojih čak i veoma privlačni muškarci brzo postanju manje privlačni kod žena.

Čak i zgodni muškarci gube privlačnost kada rade ovih 7 stvari:

Koriste zastarelu fotografiju na dejting profilu

Možda je izgledao sjajno na fakultetu, ali to je bilo pre 20 godina. Ako i dalje koristi tu fotografiju kako bi privukao žene — veliki minus. Izgled nije najvažniji, ali jeste deo procesa upoznavanja i procene. Potrebna je i fizička i mentalna povezanost kako bi se kasnije razvila emocionalna bliskost. Zato profil treba da prikazuje realnu sliku, posebno danas kada se sve više ljudi upoznaje preko aplikacija za dejting.

Umesto toga:

Budite iskreni. Možda ima koji kilogram viška ili neku nesavršenost, ali niko nije savršen. Možda ona ne želi odmah da vidi baš sve, ali će pre ili kasnije svakako upoznati pravu verziju njega — zato je iskrenost važna.

Kasni na sastanak

Ponekad se dešavaju nepredviđene stvari — posao, gužva, obaveze, život. Ali javiti se i pomeriti ili otkazati sastanak pokazuje poštovanje prema tuđem vremenu. Ipak, prečesto se dešava da ljudi jednostavno nestanu bez poziva ili poruke, a osim u hitnim slučajevima, za to nema opravdanja. To je stvar osnovne kulture.

Umesto toga:

Neka pozove i izvini se zbog kašnjenja. Ne poruka u poslednjem trenutku, već pravi telefonski poziv. Time pokazuje integritet i da mu je stalo.

Priča samo o sebi

Ona želi da upozna njega, ali i da podeli nešto o sebi. Međutim, mnogi muškarci (i žene) upadnu u zamku pričanja o poslu, zaradi, statusu i stvarima koje poseduju. To ne pokazuje ko su zaista, a razgovor pretvara u monolog.

Umesto toga:

Treba da pokrene zanimljive razgovore o idejama, događajima, planovima, hobijima i stvarima koje ga iskreno zanimaju. Tako će razgovor biti prirodniji, a ona će bolje razumeti njegove vrednosti i način razmišljanja.

Neprestano priča o bivšoj

Ako neko stalno pominje bivšu partnerku pred osobom sa kojom tek počinje da izlazi, velika je šansa da još nije preboleo prošlu vezu. Osim ako ne planira da bivšu „uvede“ i u novu vezu, nema potrebe da stalno govori o njoj.

Naravno, ako imaju zajedničku decu, to je drugačija situacija — ali takvi razgovori dolaze kasnije, kada odnos postane ozbiljniji.

Umesto toga:

Neka pokaže interesovanje za nju i upoznavanje nje, bez stalnog poređenja sa prošlošću.

Dopisuje se tokom sastanka

Odgovaranje na pozive i poruke tokom dejta jasno pokazuje kome osoba zapravo daje prioritet. Kada neko stalno gleda u telefon, šalje poruku da mu osoba preko puta nije dovoljno važna.

Tehnologija postoji da nam olakša život, a ne da nam oduzima pažnju. Ne postoji ništa nepristojnije od toga da si fizički prisutan, a mentalno potpuno odsutan.

Terapeutkinja Lesli Ruder objašnjava da ljudi tada propuštaju suptilne signale komunikacije — poglede, izraze lica i emocionalne reakcije koje stvaraju privlačnost.

Umesto toga:

Ako je nešto zaista hitno, neka se izvini i javi. U suprotnom, telefon treba skloniti i biti prisutan u trenutku.

Nepristojan je prema konobarima i osoblju

Loše ponašanje prema konobarima i uslužnom osoblju ozbiljan je alarm. Jedno istraživanje pokazalo je da čak 60% ljudi smatra da je to ogroman „red flag“ na sastanku.

Ako smatra da su ljudi koji rade uslužne poslove manje vredni, verovatno procenjuje ljude po potpuno pogrešnim kriterijumima. Takav stav često šalje poruku: „Nikada nećeš biti dovoljno dobra da me usrećiš.“

Umesto toga:

Žene žele muškarca koji će sa poštovanjem i ljubaznošću tretirati sve ljude — bez obzira na posao, novac ili status.

Očekuje da ona organizuje sve

Muškarac koji zna da preuzme inicijativu, organizuje i deluje odlučno veoma je privlačan. Žena će pozitivno reagovati ako vidi iskren trud i interesovanje.

Umesto toga:

Treba da pokaže inicijativu — da organizuje sastanak i potrudi se oko nje. Naravno da će i ona doprineti odnosu, ali nema ničeg lošeg u tome da on napravi prvi korak.

Upoznavanje je duboko povezano sa instinktivnim ritualima udvaranja. Kada muškarac ne pokazuje inicijativu, to se često tumači kao nezainteresovanost. Nije reč o tome da žena „tera muškarca da je juri“, već o prirodnoj dinamici u kojoj muškarac pokazuje želju, interesovanje i trud.

Suština je jednostavna: kada muškarac zaista želi ženu, potrudiće se oko nje, piše Your tango.