Turska interventna policija upotrebila je danas suzavac i probila se u središte glavne opozicione stranke kako bi izbacila njeno smenjeno vođstvo, produbljujući tako krizu u samom srcu turske demokratije.

Oblaci suzavca kuljali su unutar zgrade Republikanske narodne stranke (CHP), a oni unutra vikali su i bacali predmete prema ulazu dok je policija probijala improvizovanu barikadu. Nije poznato da li ima povređenih.

Sud poništio kongres i smenio Ozela

Turski sud smenio je u četvrtak čelnika CHP-a Ozgura Ozela, poništivši rezultate kongresa CHP-a na kojem je izabran 2023. godine, navodeći kao razlog nepravilnosti.

Guverner Ankare je naredio izbacivanje onih koji su se nalazili unutar središta stranke.

Sud je na Ozelovo mesto vratio bivšeg predsednika CHP-a Kemala Kiličdaroglua, koji je na nacionalnim izborima te godine izgubio od predsednika Redžepa Taipa Erdogana.

Analitičari kažu kako sudsku odluku vide kao test ravnoteže između demokratije i autokratije za Tursku, članicu NATO-a, i da bi ona mogla produžiti Erdoganovu vladavinu od dvadeset i tri godine.

"Napadnuti smo"

"Napadnuti smo", rekao je Ozel u videoporuci podeljenoj na platformi X dok su bezbednosne snage ulazile.

"Od sada je Republikanska narodna stranka na ulicama, na trgovima, maršira prema vlasti", poručio je okupljenima pre nego što je poveo stotine pristalica prema turskom parlamentu u pratnji velikog broja pripadnika interventne policije.

Smenjeno vođstvo CHP-a pozvalo je svoje pristalice da u nedelju uveče protestuju na tri lokacije u najvećem turskom gradu Istanbulu.

